Стоит ли ожидать падения тенге и роста цен в Казахстане: мнение экспертов

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Мировая экономика находится в нестабильном состоянии. Казахстан в этом плане не исключение. Стоит ли ожидать ухудшения экономической ситуации, продолжится ли рост цен и что будет с курсом тенге в ближайшем будущем, попытались выяснить журналисты NUR.KZ.

Прогнозирование экономической ситуации помогает лучше подготовиться к будущему и оперативнее реагировать на форс-мажоры. Ассоциация финансистов Казахстана поделилась результатами опросов по поводу будущего казахстанской экономики.

Опрос проводился среди экономистов, финансистов, банкиров и других активных игроков рынка. Результаты не являются "истиной в последней инстанции", но могут помочь построить цельную картину экономической ситуации в Казахстане.

Главными темами этого опроса стали цены на нефть, курс валют, инфляция, базовая ставка Нацбанка РК и рост ВВП. Некоторые прогнозы экспертов стали немного позитивнее тех, что строились месяцем ранее.

Курс валют и инфляция

Стоит ли ждать падения тенге? В краткосрочной перспективе (на месяц вперед) эксперты не ожидают кардинальных изменений и резких скачков в курсе национальной валюты. Ожидается, что в июле доллар будет стоить 433,3 тенге, а через год достигнет показателя 473,3 тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что ранее были более пессимистичные прогнозы. Например, в майских и апрельских прогнозах эксперты ожидали, что через год за один один доллар будут просить 484 или 483 тенге.

Получается, что доверие к тенге постепенно начинает расти.

Прогнозы по российскому рублю также стали позитивнее. Интервьюеры считают, что, несмотря на укрепление рубля и постоянный его рост в последнее время, долго такая ситуация не продлится и российская валюта снова подешевеет.

По прогнозам за один доллар через год будут просить 82,8 рублей (против предполагаемых 93,5 в апреле).

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

В прошлые месяцы опрошенные эксперты считали, что цена нефти марки Brent будет стабильной. Сейчас же, в связи с экономическими тенденциями, ожидается некоторое снижение. Прогнозируемая стоимость одного барреля, предположительно, будет равна 100,6 долларам (против 104,4 в майском опросе).

Впрочем, даже несмотря на снижение, эти цифры все равно можно назвать позитивным прогнозом. В связи с этим оценка динамики ВВП страны практически не изменилась. По ожиданиям экспертов, рост экономики через год может составить 2,9% (3,0% ранее).

Инфляция в Казахстане и в мире

Весной 2022 года наблюдался постоянный рост цен. Каждый весенний месяц показывал все новые и новые рекорды по ускорении темпов инфляции. Ожидается, что базовая ставка через месяц также составит 14%, несмотря на ускорение годовой инфляции до 14% в мае.

Однако, несмотря на это, эксперты уверены: Нацбанк РК не будет менять базовую процентную ставку. Смысла в ужесточении монетарных условий в июне нет, но и смягчить их, снизив базовую ставку, из-за высоких темпов инфляции не получится.

В целом, инфляционные ожидания экспертов все еще сохраняются повышенными, но уже более позитивными, чем месяцем ранее. В майском опросе эксперты ожидали, что инфляция через год будет равна 11,7%. Текущие прогнозы немного позитивнее – 10,3%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Прогнозы экспертов отражают их собственные ожидания от экономической ситуации в стране и в мире. Как показывает практика, экономика – это живой организм, она постоянно развивается, меняется и адаптируется под новые условия.

Не все ситуации и события можно предугадать, поэтому и предположения экспертов могут также не сбыться. Однако это не отменяет важности составления данных прогнозов, потому что они отражают текущую ситуацию в экономике и помогают лучше понять ее механизмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1972786-stoit-li-ozhidat-padeniya-tenge-i-rosta-tsen-v-kazahstane-mnenie-ekspertov/