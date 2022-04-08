Что ждет тенге и экономику Казахстана в ближайшем будущем

Иллюстративное фото: pixabay

Чего ожидают эксперты финансового рынка от курса национальной валюты и почему ожидания по поводу инфляции и ВВП остаются умеренно негативными, узнали журналисты NUR.KZ.

2022 год богат на экономические, социальные и политические потрясения. В такой ситуации крайне важно оперативно реагировать на все внешние и внутренние вызовы и правильно прогнозировать их последствия.

Ассоциация финансистов Казахстана провела опрос среди экспертов и профессиональных участников финансового рынка и узнала их мнение в отношении некоторых очень важных экономических вопросов.

Что спрашивали у экспертов

В первую очередь вопросы касались курса валют, ВВП и инфляции в Казахстане. Не обошли также стороной и базовую ставку Нацбанка РК, и цены на нефть марки Brent.

Эксперты оказались единодушны в своем мнении - ожидания остаются умеренно негативными, но не все так плохо.

Курс валют и цены на нефть

К началу мая участники финансового рынка, несмотря на повторное укрепление тенге в апреле, ожидают очередное подорожание доллара. К маю стоимость американской валюты может подняться до 472,9 тенге, а в среднесрочной перспективе ожидается подорожание до 483 тенге за доллар США.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

В отношении к российскому рублю картина похожая, ожидается, что через год один доллар будут стоить 93,5 рубля.

А вот по поводу стоимости барреля нефти марки Brent у экспертов есть однозначное мнение - никаких сильных потрясений и скачков в стоимости можно не ожидать.

Принимая во внимание растущий спрос на энергоресурсы, а также предпринимаемые меры США, ОПЕК+ и МЭА по обеспечению дополнительного предложения на рынке, эксперты ожидают, что текущие цены на нефть сохранятся прежними и через год.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Инфляция в Казахстане и в мире

В марте внутри страны наблюдалась рекордная инфляция (до 12,0%) и на этом фоне у основных торговых партнеров сложилась средняя оценка ожидаемой через год инфляции, которая оказалась выше ранее рассчитываемой - 9,4% против 8,3% ранее.

Впрочем, как отмечают эксперты, реализация антиинфляционных мер может помочь вернуть инфляцию в прогнозируемый диапазон от 8% до 10% через год.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

По поводу повышения базовой ставки в феврале сразу до 13,5% и ее сохранения в марте, 65% опрошенных экспертов считают, что денежно-кредитные условия будут повторно сохранены на заседании 25 апреля.

Впрочем, не все согласны с такой точкой зрения. 29% опрошенных считают, что НБРК поднимет базовую ставку еще выше - до 14%. И только 6% экспертов ожидают ее снижения в будущем.

Ускорение роста инфляции, геополитическая напряженность и последующие за ней перебои в поставках энергоресурсов, а также установление высоких процентных ставок могут сильно замедлить экономический рост в 2022 году.

Американское рейтинговое агентство Fitch также прогнозирует замедление экономического роста, всего 3,5% против 4,2% в прошлом году. На этом фоне ожидается и замедление роста ВВП Казахстана с 3,9% до 2,1%. Ожидания экспертов по поводу роста ВВП РК также снизились до 3,1% против 3,4% ранее.

Опрошенные эксперты дали свое мнение на происходящие экономические события. Данные результаты помогут лучше понять, чего можно ожидать от финансового рынка и к чему лучше заранее подготовиться, но их нельзя использовать как советы по инвестициям, потому что отражают субъективное мнение опрошенных экспертов.

Для успешной деятельности на финансовом рынке недостаточно одного обзора, но он может помочь лучше вникнуть в тренды мировой экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1964129-chto-zhdet-tenge-i-ekonomiku-kazahstana-v-blizhayshem-buduschem/