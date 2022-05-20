Рубль превысил отметку в 7 тенге на бирже

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Рост российского рубля наблюдается на Казахстанской фондовой бирже. Валюта соседнего государства поднялась выше 7 тенге за единицу, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам торгов 20 мая, средневзвешенный курс российской валюты составил 7,14 тенге. Накануне стоимость рубля на бирже составляла 6,8 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа российского рубля осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 4,9-5,8 тенге, продажа – 7,30-7,38 тенге;

Алматы: покупка – 4,9-6,55 тенге, продажа – 6,7-7,38 тенге.

По информации портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы рубли покупают в диапазоне 6,3-6,55 тенге, а продают – за 6,8-7 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 6,59-6,9 тенге, а покупки – 6-6,51 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970344-rubl-prevysil-otmetku-v-7-tenge-na-birzhe/