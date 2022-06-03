Курс доллара в Казахстане незначительно снизился

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара по отношению к тенге незначительно упал – менее чем на 1 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сегодня, 3 июня, после дневных торгов средневзвешенный курс доллара остановился на отметке в 431,95 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подешевела на 0,95 тенге.

Таким образом, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 426-431 тенге, продажа – 436-441 тенге;

Алматы: покупка – 426-432 тенге, продажа – 435,5-441 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 430-432,5 тенге, продажа – 433,3-436 тенге;

Алматы: покупка – 427-432 тенге, продажа – 435,5-437 тенге.

Напомним, что вчера днем курс доллара резко вырос, превысив отметку в 430 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1972455-kurs-dollara-v-kazahstane-neznachitelno-snizilsya/