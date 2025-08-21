На сколько продукты питания подорожали за пять лет в Казахстане
Опубликовано:
За пять лет некоторые продукты питания в Казахстане подорожали в несколько раз. Например, средняя стоимость сахара выросла вдвое, а свеклы – втрое. Как изменились цены с 2020 года, читайте на NUR.KZ.
- За пять лет в Казахстане значительно выросли цены на продукты питания: больше всего подорожала свекла (на 191%), белокочанная капуста (на 134%), а сахар и некоторые другие товары – более чем в два раза.
- Средняя стоимость молока, печенья и многих других продуктов увеличилась примерно в два раза, говядина подорожала на 67%, а пшеничный хлеб – на 46-47%.
- Меньше всего за этот период выросла цена на гречневую крупу – всего на 15%, при этом ни один из основных продуктов питания не подешевел за прошедшие пять лет.
Казалось бы совсем недавно казахстанцы были "заложниками" пандемии коронавируса: в стране выросла безработица, доходы населения сократились до кризисного уровня, а вместе с тем росли цены на лекарства и продукты питания.
Самый разгар пандемии, во время которого в стране снова ввели жесткий локдаун и потерявшим доход казахстанцам продолжили платить по 42 500 тенге, пришелся на июль-август 2020 года. То есть с тех пор прошло уже пять лет.
За это время инфляция в Казахстане достигала рекордных 21,3%. Некоторые товары и услуги росли еще сильнее, а другие успели подорожать и подешеветь.
Как изменились цены на некоторые продукты питания за пять лет, мы узнали, сравнив данные Бюро национальной статистики (БНС) за июль 2020 и 2025 годов.
Отметим, что это информация о средних ценах в целом по Казахстану. В отдельных населенных пунктах и даже магазинах они могут отличаться.
В статистике стоимость продуктов указана в расчете за килограмм, молока, кефира и подсолнечного масла – за литр, а яиц – за десяток.
Какие продукты подорожали в несколько раз
Среди продуктов питания, среднюю стоимость которых фиксирует БНС, больше всего подорожала свекла – на 191%, или в три раза. Пять лет назад она стоила в среднем 135 тенге, а в июле 2025 года – 398 тенге.
На втором месте расположилась белокочанная капуста, средняя стоимость которой увеличилась на 134% – с 83 до 194 тенге за килограмм.
Более чем в два раза также также выросли цены на пряники (до 1 407 тенге), ржано-пшеничный хлеб (до 554 тенге за килограмм), майонез (до 1 992 тенге), репчатый лук (до 218 тенге), карамель (до 1 573 тенге), сахарный песок (до 432 тенге) и лапшу (до 1 394 тенге).
Цены на какие продукты выросли менее чем в два раза
При этом почти в два раза (на 99%) подорожало сахарное печенье – с 644 до 1 280 тенге за килограмм.
Такой же рост у молока. В 2020 году пастеризованный продукт жирностью 3,2% в среднем стоил 269 тенге за литр, а в 2025 году молоко жирностью 3,2-4% – 534 тенге.
Молоко жирностью 2,5%, если оно в мягкой упаковке, является социально значимым продуктом питания. Цены на него регулируются государством, поэтому они могут расти не так активно.
Но за пять лет средняя стоимость этого товара все равно увеличилась на 65%, с 252 до 417 тенге за литр.
Более чем на 90% между тем также подорожали вермишель (до 649 тенге), перловая крупа (до 416 тенге), маргарин (до 1 127 тенге), рожки (до 618 тенге) и неглазированные шоколадом конфеты (до 2 192 тенге).
Средняя стоимость говядины выросла на 67%. В июле 2020 года килограмм лопаточно-грудной части вместе с костями в среднем по Казахстану стоил 1 905 тенге, а в 2025 году – 3 188 тенге за мясо с костями.
Какие продукты подорожали менее чем в половину
Между тем конина с костями за пять лет подорожала ровно на 50% – с 2 202 тенге в среднем за килограмм до 3 294 тенге.
Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта выросла на 47%, с 291 до 429 тенге, а второго сорта – на 46%, с 151 до 220 тенге не за булку, которая обычно весит около 500 граммов, а за килограмм.
Меньше всего из списка продуктов, представленных БНС, подорожала гречневая крупа – всего на 15% за пять лет, с 383 до 440 тенге в среднем за килограмм.
Напомним, что в 2022 году цены на "гречку" сильно выросли в Казахстане. Но последний год они активно снижаются.
|Средняя стоимость некоторых продуктов питания в Казахстане, по данным на июль (тенге)
|Продукты питания
|2020 год
|2025 год
|Рост за 5 лет
|Свекла
|137
|398
|191%
|Капуста белокочанная
|83
|194
|134%
|Пряники
|637
|1 407
|121%
|Хлеб ржано-пшеничный
|251
|554
|121%
|Майонез
|907
|1 992
|120%
|Лук репчатый
|102
|218
|114%
|Карамель
|747
|1 573
|111%
|Сахар-песок
|210
|432
|106%
|Лапша
|679
|1 394
|105%
|Печенье сахарное
|644
|1 280
|99%
|Молоко пастеризованное 3,2% (2020), 3,2-4% (2025) жирности
|269
|534
|99%
|Вермишель
|327
|649
|98%
|Крупа перловая
|212
|416
|96%
|Маргарин
|583
|1 127
|93%
|Рожки
|320
|618
|93%
|Конфеты неглазированные шоколадом
|1 147
|2 192
|91%
|Курага
|2 110
|4 005
|90%
|Масло подсолнечное
|437
|828
|89%
|Картофель
|138
|260
|88%
|Сыры сычужные (2020), твердые (2025)
|2 988
|5 619
|88%
|Сметана
|1 145
|2 146
|87%
|Морковь
|132
|247
|87%
|Крупа манная
|288
|536
|86%
|Помидоры
|410
|756
|84%
|Мука пшеничная высшего сорта
|225
|414
|84%
|Бананы
|576
|1 058
|84%
|Масло сливочное несоленое
|2 598
|4 703
|81%
|Дрожжи
|3 742
|6 749
|80%
|Яйца 1 и 2 категории (2020), 1 категории (2025)
|284
|500
|76%
|Апельсины
|680
|1 185
|74%
|Баранина с костями
|1 921
|3 347
|74%
|Крупа овсяная
|377
|648
|72%
|Колбаса полукопченая
|2 259
|3 806
|68%
|Лимоны
|1 040
|1 751
|68%
|Говядина лопаточно-грудная часть (2020), с костями (2025)
|1 905
|3 188
|67%
|Рис шлифованный, полированный
|375
|626
|67%
|Чай черный байховый
|3 299
|5 464
|66%
|Молоко пастеризованное 2,5% жирности
|252
|417
|65%
|Куры
|924
|1 518
|64%
|Окорочка куриные
|830
|1 360
|64%
|Колбаса вареная
|1 967
|3 217
|64%
|Кефир 2,5% жирности
|288
|456
|58%
|Соль, кроме экстра
|52
|82
|58%
|Огурцы
|313
|483
|54%
|Водка
|3 101
|4 776
|54%
|Свинина лопаточная часть (2020), с костями (2025)
|1 552
|2 388
|54%
|Яблоки
|546
|836
|53%
|Конина с костями
|2 202
|3 294
|50%
|Хлеб пшеничный из муки 1 сорта
|291
|429
|47%
|Хлеб пшеничный из муки 2 сорта
|151
|220
|46%
|Пшено
|367
|518
|41%
|Творог 5-9% жирности
|1 646
|2 269
|38%
|Печень говяжья
|1 042
|1 400
|34%
|Мука пшеничная первого сорта
|176
|223
|27%
|Крупа гречневая
|383
|440
|15%
|По данным Бюро национальной статистики
Таким образом, все основные продукты питания, цены на которые отслеживаются государственными органами статистики, с 2020 года подорожали в Казахстане. Подешевевших за пять лет товаров нет.
Темпы совершенно разные – от 15% до 191%. Цены и рост также могут отличаться в зависимости от региона и отдельно взятого торгового пункта.
Ранее мы также писали, что рост цен на продукты питания делает готовку еды дома еще дороже. На сколько подорожали целые блюда, читайте в нашем материале.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2277642-sahar-podorozhal-v-dva-raza-kak-izmenilis-ceny-na-produkty-pitaniya-za-pyat-let-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах