На сколько продукты питания подорожали за пять лет в Казахстане

За пять лет некоторые продукты питания в Казахстане подорожали в несколько раз. Например, средняя стоимость сахара выросла вдвое, а свеклы – втрое. Как изменились цены с 2020 года, читайте на NUR.KZ.

Средняя стоимость молока, печенья и многих других продуктов увеличилась примерно в два раза, говядина подорожала на 67%, а пшеничный хлеб – на 46-47%.

Меньше всего за этот период выросла цена на гречневую крупу – всего на 15%, при этом ни один из основных продуктов питания не подешевел за прошедшие пять лет.

Казалось бы совсем недавно казахстанцы были "заложниками" пандемии коронавируса: в стране выросла безработица, доходы населения сократились до кризисного уровня, а вместе с тем росли цены на лекарства и продукты питания.

Самый разгар пандемии, во время которого в стране снова ввели жесткий локдаун и потерявшим доход казахстанцам продолжили платить по 42 500 тенге, пришелся на июль-август 2020 года. То есть с тех пор прошло уже пять лет.

За это время инфляция в Казахстане достигала рекордных 21,3%. Некоторые товары и услуги росли еще сильнее, а другие успели подорожать и подешеветь.

Как изменились цены на некоторые продукты питания за пять лет, мы узнали, сравнив данные Бюро национальной статистики (БНС) за июль 2020 и 2025 годов.

Отметим, что это информация о средних ценах в целом по Казахстану. В отдельных населенных пунктах и даже магазинах они могут отличаться.

В статистике стоимость продуктов указана в расчете за килограмм, молока, кефира и подсолнечного масла – за литр, а яиц – за десяток.

Какие продукты подорожали в несколько раз

Среди продуктов питания, среднюю стоимость которых фиксирует БНС, больше всего подорожала свекла – на 191%, или в три раза. Пять лет назад она стоила в среднем 135 тенге, а в июле 2025 года – 398 тенге.

На втором месте расположилась белокочанная капуста, средняя стоимость которой увеличилась на 134% – с 83 до 194 тенге за килограмм.

Более чем в два раза также также выросли цены на пряники (до 1 407 тенге), ржано-пшеничный хлеб (до 554 тенге за килограмм), майонез (до 1 992 тенге), репчатый лук (до 218 тенге), карамель (до 1 573 тенге), сахарный песок (до 432 тенге) и лапшу (до 1 394 тенге).

Сахарный песок. Иллюстративное фото:

Цены на какие продукты выросли менее чем в два раза

При этом почти в два раза (на 99%) подорожало сахарное печенье – с 644 до 1 280 тенге за килограмм.

Такой же рост у молока. В 2020 году пастеризованный продукт жирностью 3,2% в среднем стоил 269 тенге за литр, а в 2025 году молоко жирностью 3,2-4% – 534 тенге.

Молоко жирностью 2,5%, если оно в мягкой упаковке, является социально значимым продуктом питания. Цены на него регулируются государством, поэтому они могут расти не так активно.

Но за пять лет средняя стоимость этого товара все равно увеличилась на 65%, с 252 до 417 тенге за литр.

Более чем на 90% между тем также подорожали вермишель (до 649 тенге), перловая крупа (до 416 тенге), маргарин (до 1 127 тенге), рожки (до 618 тенге) и неглазированные шоколадом конфеты (до 2 192 тенге).

Средняя стоимость говядины выросла на 67%. В июле 2020 года килограмм лопаточно-грудной части вместе с костями в среднем по Казахстану стоил 1 905 тенге, а в 2025 году – 3 188 тенге за мясо с костями.

Какие продукты подорожали менее чем в половину

Между тем конина с костями за пять лет подорожала ровно на 50% – с 2 202 тенге в среднем за килограмм до 3 294 тенге.

Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки первого сорта выросла на 47%, с 291 до 429 тенге, а второго сорта – на 46%, с 151 до 220 тенге не за булку, которая обычно весит около 500 граммов, а за килограмм.

Меньше всего из списка продуктов, представленных БНС, подорожала гречневая крупа – всего на 15% за пять лет, с 383 до 440 тенге в среднем за килограмм.

Напомним, что в 2022 году цены на "гречку" сильно выросли в Казахстане. Но последний год они активно снижаются.

Средняя стоимость некоторых продуктов питания в Казахстане, по данным на июль (тенге) Продукты питания 2020 год 2025 год Рост за 5 лет Свекла 137 398 191% Капуста белокочанная 83 194 134% Пряники 637 1 407 121% Хлеб ржано-пшеничный 251 554 121% Майонез 907 1 992 120% Лук репчатый 102 218 114% Карамель 747 1 573 111% Сахар-песок 210 432 106% Лапша 679 1 394 105% Печенье сахарное 644 1 280 99% Молоко пастеризованное 3,2% (2020), 3,2-4% (2025) жирности 269 534 99% Вермишель 327 649 98% Крупа перловая 212 416 96% Маргарин 583 1 127 93% Рожки 320 618 93% Конфеты неглазированные шоколадом 1 147 2 192 91% Курага 2 110 4 005 90% Масло подсолнечное 437 828 89% Картофель 138 260 88% Сыры сычужные (2020), твердые (2025) 2 988 5 619 88% Сметана 1 145 2 146 87% Морковь 132 247 87% Крупа манная 288 536 86% Помидоры 410 756 84% Мука пшеничная высшего сорта 225 414 84% Бананы 576 1 058 84% Масло сливочное несоленое 2 598 4 703 81% Дрожжи 3 742 6 749 80% Яйца 1 и 2 категории (2020), 1 категории (2025) 284 500 76% Апельсины 680 1 185 74% Баранина с костями 1 921 3 347 74% Крупа овсяная 377 648 72% Колбаса полукопченая 2 259 3 806 68% Лимоны 1 040 1 751 68% Говядина лопаточно-грудная часть (2020), с костями (2025) 1 905 3 188 67% Рис шлифованный, полированный 375 626 67% Чай черный байховый 3 299 5 464 66% Молоко пастеризованное 2,5% жирности 252 417 65% Куры 924 1 518 64% Окорочка куриные 830 1 360 64% Колбаса вареная 1 967 3 217 64% Кефир 2,5% жирности 288 456 58% Соль, кроме экстра 52 82 58% Огурцы 313 483 54% Водка 3 101 4 776 54% Свинина лопаточная часть (2020), с костями (2025) 1 552 2 388 54% Яблоки 546 836 53% Конина с костями 2 202 3 294 50% Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 291 429 47% Хлеб пшеничный из муки 2 сорта 151 220 46% Пшено 367 518 41% Творог 5-9% жирности 1 646 2 269 38% Печень говяжья 1 042 1 400 34% Мука пшеничная первого сорта 176 223 27% Крупа гречневая 383 440 15% По данным Бюро национальной статистики

Таким образом, все основные продукты питания, цены на которые отслеживаются государственными органами статистики, с 2020 года подорожали в Казахстане. Подешевевших за пять лет товаров нет.

Темпы совершенно разные – от 15% до 191%. Цены и рост также могут отличаться в зависимости от региона и отдельно взятого торгового пункта.

Ранее мы также писали, что рост цен на продукты питания делает готовку еды дома еще дороже. На сколько подорожали целые блюда, читайте в нашем материале.

