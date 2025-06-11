В каком городе продается самое дешевое мясо в Казахстане

Самая дешевая говядина и баранина продается в Уральске – 2 750 и 2 483 тенге в среднем. А куриные окорочка – в Жезказгане (1 551 тенге). С ценами на мясо в Казахстане ознакомились журналисты NUR.KZ.

Больше половины расходов казахстанцев уходит на продовольственные товары. И основная часть этой доли, как правило, расходуется на мясо и мясопродукты.

В частности, это может быть связано с тем, что мясо – один из самых дорогих среди основных продовольственных товаров в Казахстане.

Сколько стоит говядина

Так, согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), в мае самая дорогая говядина с костями продавалась в Усть-Каменогорске – здесь она стоит в среднем 3 512 тенге за килограмм.

В тройку городов с наиболее высокими ценами также вошли Астана (3 409 тенге) и Актау (3 308 тенге).

Дешевле всего говядина с костями – в Уральске (2 750 тенге), Атырау (2 796 тенге) и Актобе (2 809 тенге).

В Алматы средняя стоимость этого продовольственного товара составляет 2 909 тенге, а в Шымкенте – 3 150 тенге.

Отметим, что здесь и далее цены могут сильно отличаться в зависимости от продавцов. БНС представлены именно усредненные показатели.

Сколько стоит баранина

Самая дешевая баранина с костями также продается в Уральске (2 483 тенге в среднем за килограмм). На втором месте – Кызылорда (2 681 тенге), а на третьем – Жезказган (2 705 тенге).

А вот в тройке городов с самыми высокими ценами оказались все мегаполисы страны: Астана (3 568 тенге), Алматы (3 568 тенге) и Шымкент (3 502 тенге).

Сколько стоят окорочка

Если рассматривать города Казахстана по ценам на также популярные среди населения куриные окорочка, то они снова занимают совершенно разные места.

Например, дороже всего этот мясопродукт стоит в Жезказгане – 1 551 тенге в среднем. Следом идет Караганда (1 466 тенге) и Астана (1 449 тенге).

Самые дешевые окорочка продаются в Талдыкоргане – в среднем по 1 131 тенге за килограмм. На втором месте – Костанай (1 195 тенге), а на третьем – Қонаев (1 229 тенге).

Алматы с Шымкентом расположились где-то в середине рейтинга – 1 319 и 1 349 тенге в среднем за килограмм куриных окорочков.

Стоимость некоторых видов мяса в мае 2025 года (тенге) Город Говядина с костями Баранина с костями Куриные окорочка Республика Казахстан 3 095 3 189 1 338 Астана 3 409 3 568 1 449 Алматы 2 909 3 568 1 319 Шымкент 3 150 3 502 1 349 Актау 3 308 3 351 1 395 Актобе 2 809 2 948 1 347 Атырау 2 796 3 105 1 349 Жезказган 3 248 2 705 1 551 Кокшетау 3 251 2 972 1 321 Караганда 3 231 3 382 1 466 Конаев 3 296 3 124 1 229 Коста най 3 069 2 891 1 195 Кызылорда 2 916 2 681 1 325 Уральск 2 750 2 483 1 390 Усть-Каменогорск 3 512 3 038 1 435 Павлодар 3 242 2 840 1 370 Петропавловск 3 275 2 747 1 246 Семей 3 048 2 745 1 241 Талдыкорган 2 898 3 229 1 131 Тараз 2 986 2 947 1 324 Туркестан 3 014 3 220 1 353 По данным бюро национальной статистики

Также отметим, что в целом мясо и птица за последний год в Казахстане, согласно данным информационно-аналитической системы БНС "Талдау", подорожали на 10,8%. Больше всего – в областях Ұлытау и Абай (по 17,8%), а меньше всего – в Алматы (на 4,8%).

При этом в мае по сравнению с апрелем 2025 года средняя стоимость мяса и птицы выросла на 1,4%. Наибольший рост был зафиксирован в Западно-Казахстанской области – на 7,5% за месяц. А снижение цен наблюдается в Северо-Казахстанской области – на 0,8%.

Напомним, что общая инфляция в мае составила 11,3% за год.

Ранее мы также писали, что из-за роста цен на мясо оно, по словам казахстанцев, превращается в деликатес. Причиной стал спрос на зарубежном рынке.

При этом казахстанцы потребляют почти 20 килограммов говядины в год – это больше, чем во многих странах Европы.