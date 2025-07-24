Где в два раза подорожали основные продукты питания в Казахстане

Социально значимые продовольственные товары в Казахстане подорожали на 9,4% за год. Сильнее всего цены выросли в Актобе и Семее – на 14,5% и 14,4% соответственно. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что социально значимые продовольственные товары в Казахстане находятся под контролем государства, они также подвержены росту цен, как и многие другие товары в стране.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в период с 15 по 22 июля цены на основные продукты питания выросли на 0,1%, с начала 2025 года – на 7,8%, а за год – сразу на 9,4%.

При этом рост цен не является равномерным. Так, сильнее всего социальные продукты подорожали в Актобе – сразу на 14,5%. Следом идет Семей с приростом в 14,4%, а замыкает тройку антилидеров Жезказган, где цены выросли на 12,7%.

Наименьший рост цен наблюдается в Атырау (7,3%), Астане (5,9%) и Туркестане (5,6%). В Алматы основные продукты подорожали на 8,8%, а в Шымкенте – на 11,1%.

Что в Казахстане дорожает сильнее всего

За год сильнее всего выросли цены на репчатый лук – сразу на 83,4%. В региональном разрезе здесь отличились сразу семь городов, где цены выросли больше, чем в два раза:

Семей – 127,1%;

Караганда – 125,7%;

Костанай – 116,8%;

Талдыкорган – 109,1%;

Петропавловск – 105,8%;

Усть-Каменогорск – 105,1%;

Астана – 101,5%.

Овощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Взлетели" цены и на другие овощи, в частности белокочанная капуста в стране подорожала на 68,1%, а картофель – на 37,2%.

Усть-Каменогорск стал единственным городом, где сейчас капуста стоит в два раза дороже, чем год назад – рост цен достиг 106,3%. Также значительный прирост был зафиксирован в городе Қонаев (94,5%) и в Караганде (91,6%).

Антилидерство по росту цен на картофель заняли Семей и Петропавловск – 83,4% и 80,8% соответственно.

Впрочем, дорожают не только овощи. Так, например, если в среднем социальный хлеб, то есть тот, что делается из муки первого сорта, в стране подорожал на 4,4%, то в Алматы цены на него за год "взлетели" сразу на 56%, а в Актобе – на 22,2%.

Похожая картина и с другими продуктами, например, гречневая крупа в среднем сейчас стоит на 9,8% дешевле, чем год назад. Но в Жезказгане, Караганде и Павлодаре она стоит дороже: на 6%, 5,3% и 4% соответственно.

Деньги и яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Яйца в стране стали дешевле на 1,8% за год, однако в городе Қонаев они выросли в цене на 6%. Также прирост был зафиксирован в Караганде (на 5,8%), Алматы (на 4,6%), Семее (на 2,1%) и Шымкенте (на 2%).

Что касается мяса, то говядина (лопаточно-грудная часть) в среднем подорожала на 17,6% за год. При этом в Петропавловске рост намного выше – 30,9%.

Куриные окорочка сейчас стоят на 8,6% дороже, чем в прошлом году. Антилидерами по росту цен стали Актобе (24,2%), Кокшетау (23,8%) и Уральск (22,1%).

В целом, можно отметить, что инфляция в Казахстане растет в разных регионах по-разному. Это напрямую влияет и на величину прожиточного минимума – в одних областях он может быть намного выше, чем в других.

Также ранее мы подробно рассказывали о том, где сильнее всего "взлетели" цены на продукты питания, непродовольственные товары и платные услуги.

Отметим, что инфляция влияет не только на покупательную способность граждан, но и на инвестиционную доходность пенсионных накоплений. Подробнее о ней мы рассказывали здесь.

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