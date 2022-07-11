Гречневая, перловая и другие крупы резко подорожали в Казахстане

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В Казахстане увеличивается производство круп и муки грубого помола. Вместе с тем растет доля экспорта и цены. Данную аналитику, в том числе по росту стоимости отдельных круп, представило мониторинговое агентство EnergyProm.

За первые пять месяцев 2022 года в стране произвели 44,8 тыс. тонн круп и муки грубого помола из зерновых культур. Это на 7,4% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе 29,8% производства пришлось на Павлодарскую область - 13,3 тыс. тонн. Но в данном регионе наблюдается годовое сокращение - на 12,2%.

В тройке лидеров также оказались Карагандинская (8,8 тыс. тонн) и Восточно-Казахстанская (8,5 тыс. тонн) области.

Отметим, что в целом за весь 2021 год в стране произвели 84,1 тыс. тонн круп и муки грубого помола из зерновых культур - на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

По итогам первых четырех месяцев, то есть с января по апрель текущего года, местные компании обеспечили спрос, включающий реализацию на внутреннем рынке и экспорт круп, на 93%. В аналогичный период прошлого года спрос был обеспечен на 93,5%.

Доля импорта соответственно составила 7% против 6,5% годом ранее. В страну завезли 2,5 тыс. тонн круп, что на 24,5% больше, чем было зафиксировано за аналогичном период прошлого года.

Доля экспорта от ресурсов сократилась с 12,5% до 9,1%. За четыре месяца Казахстан отправил на внешний рынок 3,3 тыс. тонн круп. В прошлом году экспортировалось 3,9 тыс. тонн.

Всего на внутреннем рынке было реализовано 32,9 тыс. тонн круп, плюс 18,7% за год.

Инфографика: energyprom.kz

Самой популярной у казахстанцев, без учета риса, оказалась гречневая крупа. Ее потребление по итогам первого квартала текущего года составило 1,5 килограмма на душу населения, что на 0,2% больше, чем в прошлом году.

В то же время потребление манной крупы сократилось на 10,3%, до 410 граммов за квартал на душу населения, овсяной - на 2,4%, до 243 граммов, пшена - на 5,2%, до 184 граммов.

Инфографика: energyprom.kz

По итогам мая 2022 года крупы подорожали на 2,7% за месяц, на 16,6% с начала года и на 27,1% за год.

В месячной динамике отмечен рост стоимости перловой крупы - на 4,5%, манной - на 3,4%, овсяной - на 2,8%, гречневой - на 2,6%, кукурузной - на 2%, а пшено подорожало на 1,3%.

За год больше всего подорожала гречневая крупа – на 33,3%. Напомним, что в целом продовольственная инфляция по итогам мая составила 19%.

На втором месте по росту средней стоимости расположилась перловая крупа, подорожавшая на 30,3%, далее идет манная - на 22,3%, овсяная - на 21,8%, пшено - на 16,1%, а также кукурузная крупа, цены на которую в среднем выросли на 11,6%.

Инфографика: energyprom.kz

Гречневая крупа входит в список социально-значимых продуктов питания. По данным на 5 июля ее средняя стоимость по стране составляет 501 тенге за килограмм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977872-grechnevaya-perlovaya-i-drugie-krupy-rezko-podorozhali-v-kazahstane/