Цены на хлеб в Казахстане и других странах сравнили аналитики

За последний год хлеб в Казахстане подорожал примерно на 5,6%. Одна булка белого хлеба может стоить в районе 101-185 тенге. В каких странах мира цены выше, а в каких – ниже, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие товары и услуги за последний год заметно выросли в цене. Не стал исключением и хлеб, который, по данным портала EnergyProm, к февралю 2024 года подорожал в среднем на 5,6%, в том числе:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта – на 9,2% ;

; пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 4%;

ржано-пшеничный хлеб – на 6,9%.

В региональном разрезе самый сильный общий рост цен был зафиксирован в области Абай – сразу плюс 16% за год.

Хлеб из муки высшего сорта сильнее всего подорожал в Алматы (на 30,8%), а из муки первого сорта – также в области Абай (на 16,7%). Кызылординская область отметилась самым сильным ростом цен на ржано-пшеничный хлеб – сразу на 25,1%.

Рост цен на хлеб в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Таким образом, учитывая рост цен, средняя стоимость хлеба из муки первого сорта в январе составила 202 тенге за килограмм, из муки высшего сорта – около 371 тенге, а из ржано-пшеничной муки – порядка 475 тенге также за килограмм.

Учитывая, что стандартная булка хлеба весит около половины килограмма, белый хлеб в стране в среднем стоит 101-185 тенге.

А, согласно мировому рейтингу по стоимости хлеба, одна булка свежего белого хлеба весом 500 граммов по данным на 20 февраля в Казахстане стоила в среднем 0,51 доллара.

Это дороже, чем в Азербайджане (0,42 доллара) и Узбекистане (0,47 доллара), также, как в России (0,51 доллара), и дешевле, чем в Украине (0,64 доллара) и Армении (0,69 доллара).

Самый дешевый хлеб в мире продается в Тунисе и Алжире – всего 0,15-0,16 доллара за булку, а вот США отличились самыми высокими ценами – порядка 3,56 доллара.

Примечательно, что цена в зависимости от города может заметно отличаться. Так, например, в Алматы булка хлеба будет стоить 0,6 доллара, тогда как в Астане представлена средняя цена – 0,51 доллара.

С такими показателями казахстанские города заняли 25 и 53 места в рейтинге из 388 городов мира. Москва оказалась на 55 месте, здесь хлеб стоит примерно как в Алматы. А вот Гамильтон, столица Бермудских островов, попал на последнюю строчку рейтинга – здесь булка хлеба вообще стоит 8,26 доллара.

Цены на хлеб в городах мира. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в прошлом году аналитики уже сравнивали казахстанские цены на хлеб с мировыми, и тогда они оказались одними из самых низких в мире. Однако с тех пор его стоимость заметно выросла.