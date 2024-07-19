Какую ипотеку для вторички можно оформить в Казахстане

Некоторые банки выдают ипотеку на покупку вторичного жилья. У таких займов есть свои требования, в том числе и к возрасту постройки. Под какие проценты выдаются кредиты, узнайте в материале NUR.KZ.

Цены на казахстанском рынке вторичного жилья, как правило, выше, чем на первичном. Кроме того, в июне они начали расти – средняя стоимость квадратного метра по итогам месяца составила 509 548 тенге.

Не у всех казахстанцев есть возможность приобрести жилье по таким ценам, поэтому они обращаются в банки за ипотечным займом. Как выяснил портал "Крыша", на данный момент в Казахстане можно оформить ипотеку на вторичное жилье в семи банках:

Altyn bank;

Halyk bank;

"Банк ЦентрКредит";

Freedom bank;

ForteBank;

"Нурбанк";

"Отбасы банк".

Стоит отметить, что большинство из них не выдают займы на квартиры в каркасно-камышитовых домах. Не получится получить заем, если в квартире была сделана перепланировка.

Не принимаются в залог квартиры на мансардных и цокольных этажах, нежилые помещения и дачи. Некоторые банки также могут отказать в выдаче займа на квартиру с узаконенной перепланировкой или на комнату в общежитии. Кроме того, у банков есть требования к возрасту постройки – квартиру в слишком старом здании приобрести не получится.

Какие условия предлагают банки

Первоначальный взнос в зависимости от банка, варьируется от 15% до 50%. Ставка по кредиту также заметно отличается и не везде можно купить жилье в пригородах.

Ипотека на вторичное жилье. Данные: krisha.kz

Altyn Bank предлагает ипотечный заем под 19% , с первоначальным взносом в 20% и сроком на 20 лет. Приобрести можно квартиры в зданиях от 1975 года постройки. При покупке частного дома банк не рассматривает шлаколитые, деревянные, каркасно-камышитовые и саманные дома. Можно покупать жилье в пригородах.

предлагает ипотечный заем под , с первоначальным взносом в и сроком на 20 лет. Приобрести можно квартиры в зданиях от 1975 года постройки. При покупке частного дома банк не рассматривает шлаколитые, деревянные, каркасно-камышитовые и саманные дома. Можно покупать жилье в пригородах. Halyk bank разрешает покупку более старых домов (от 1960 года постройки), однако купить квартиру можно только в черте города. Не получится купить комнату в общежитии. Ставка по кредиту составляет 19,5% , срок – 15 лет , первоначальный взнос – 20%.

разрешает покупку более старых домов (от 1960 года постройки), однако купить квартиру можно только в черте города. Не получится купить комнату в общежитии. Ставка по кредиту составляет , срок – , первоначальный взнос – "Банк ЦентрКредит" выдает ипотеку на квартиры в кирпичных, монолитных, панельных и каркасно-камышитовых домах не старше 60 лет, а в деревянных и из газоблока – не старше 55 лет. Подходит жилье в пригородах и даже комнаты в общежитиях. Ставка по кредиту начинается от 19,5% , срок – до 15 лет , а первоначальный взнос – от 20%.

выдает ипотеку на квартиры в кирпичных, монолитных, панельных и каркасно-камышитовых домах не старше 60 лет, а в деревянных и из газоблока – не старше 55 лет. Подходит жилье в пригородах и даже комнаты в общежитиях. Ставка по кредиту начинается от , срок – до , а первоначальный взнос – от Freedom bank предлагает ставку по кредиту от 17,2% с первоначальным взносом в 20%. Срок кредита может достигать 20 лет. Банк может дать ипотеку на квартиру с узаконенной перепланировкой или даже если она расположена в каркасно-камышитовых домах. Однако есть особое условие: площадь жилья должна быть не менее 29 квадратных метров.

предлагает ставку по кредиту от с первоначальным взносом в Срок кредита может достигать 20 лет. Банк может дать ипотеку на квартиру с узаконенной перепланировкой или даже если она расположена в каркасно-камышитовых домах. Однако есть особое условие: площадь жилья должна быть не менее 29 квадратных метров. Forte Bank также предлагает ипотеку на квартиры в зданиях от 1965 года постройки. Ставка по займу составляет 18% , срок до 20 лет , а первоначальный взнос от 15%. Квартиры в каркасно-камышитовых домах рассматриваются только в южных регионах, но не в Астане или Алматы. Комнату в общежитии тоже нельзя приобрести, но можно купить квартиру с перепланировкой, но ставка по кредиту будет выше.

также предлагает ипотеку на квартиры в зданиях от 1965 года постройки. Ставка по займу составляет , срок до , а первоначальный взнос Квартиры в каркасно-камышитовых домах рассматриваются только в южных регионах, но не в Астане или Алматы. Комнату в общежитии тоже нельзя приобрести, но можно купить квартиру с перепланировкой, но ставка по кредиту будет выше. "Нурбанк" выдает ипотеку на вторичное жилье не старше 50 лет (1974 год постройки). Квартиру можно купить как в городе, так и в пригороде, даже если есть законная перепланировка. А вот общежития не подходят. Ставка по кредиту составляет 19,5%, срок – 20 лет, первоначальный взнос – от 30%.

Вторичное жилье можно купить и через "Отбасы банк". Ставка варьируется от 6 до 10% по промежуточному займу и от 3,5 до 5% – по жилищному. В первом случае нужно будет иметь на депозите 50% от стоимости жилья, но при условии, что они пролежали там минимум 3 месяца. Во втором случае деньги должны лежать не меньше 3 лет.

Квартиры в каркасно-камышитовых домах не рассматривают. Можно взять ипотеку на комнату в общежитии или жилье в пригороде. Подходят квартиры с узаконенной перепланировкой.

Таким образом, можно отметить, что на рынке кредитования есть самые разные предложения по ипотекам на вторичном жилье. Впрочем, если они не подходят, то можно обратить внимание на некоторые льготные программы, которые разрешают покупать вторичное жилье, например, такая возможность есть у ипотеки "Наурыз".