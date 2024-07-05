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Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Казахстана

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Деньги лежат на фоне строящегося дома
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года вторичные квартиры подешевели сразу в 10 городах Казахстана. При этом средние цены варьируются от 7 млн до 42,5 млн тенге. Где продается самое дорогое жилье, читайте в материале NUR.KZ.

За первую половину 2024 года вторичное жилье стало дешевле в 10 городах Казахстана. Сильнее всего цены упали в Кызылорде (минус 3%), Семее (минус 1,9%), Шымкенте и Караганде (по минус 1,7%). В шести городах городах "вторичка", наоборот, с начала года подорожала. А в Астане цены не изменились.

Таким образом, как выяснил портал "Крыша", на текущий момент средняя стоимость жилья на вторичном рынке страны варьируется от 7 млн тенге за 1-комнатную квартиру в Кызылорде, до 42,5 млн тенге за 3-комнатную квартиру в Алматы.

К слову, Алматы в целом показывает самые высокие цены на жилье. Здесь 1-комнатная квартира стоит в среднем 23 млн тенге, а 2-комнатная – 35 млн тенге. Для сравнения: в некоторых городах страны "трешки" стоят дешевле, чем "однушки" в Алматы. Например, в Таразе, Кокшетау, Кызылорде, Талдыкоргане и Туркестане.

В Астане средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 18 млн тенге, 2-комнатной – 26,5 млн тенге, а 3-комнатной – 38 млн тенге. В Шымкенте цены установились в районе 15 млн тенге, 22 млн тенге и 28 млн тенге соответственно.

Средние цены на жилье в городах Казахстана. Используется медианный показатель
Средние цены на жилье в городах Казахстана. Данные: krisha.kz

Напомним, ранее эксперты отметили, что рынок жилья в Казахстане демонстрирует признаки охлаждения, который продолжается, даже несмотря на запущенные весной новые льготные программы и продолжающийся спрос на ипотечное кредитование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2129412-skolko-stoyat-kvartiry-na-vtorichnom-rynke-kazahstana/

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