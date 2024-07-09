Цены на жилье снова начали расти в Казахстане

В июне был зафиксирован рост цен во всех секторах рынка жилья. А столица оказалась наиболее дорогой по стоимости покупки квадратного метра жилой недвижимости. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Еще недавно на вторичном рынке жилья наблюдалось некоторое снижение цен. Однако новые данные Бюро национальной статистики говорят о том, что данная тенденция завершилась.

В июне текущего года жилье на первичном рынке подорожало на 0,4% за месяц, до 488 366 тенге за квадратный метр в среднем по Казахстану. Квартиры на вторичном рынке за месяц подорожали на 0,6%, до 509 548 тенге за "квадрат", а аренда – на 0,3%, до 4 264 тенге.

Стоит отметить, что текущие цены на жилье в Казахстане выше прошлогодних значений. Например, "первичка" сейчас стоит на 2,2% дороже, чем годом ранее, а "вторичка" – на 1%. Сильнее всего в годовом разрезе подорожала арендная плата – сразу на 5,2%.

По итогам июня 2024 года самое дорогое жилье продается в Астане.

Здесь средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 584 416 тенге, а на вторичном рынке – 637 740 тенге. Следом идет Алматы: 567 618 тенге и 591 535 тенге соответственно.

Третье место по ценам на "первичку" занял Шымкент – 420 840 тенге. Атырау оказался в тройке лидеров по стоимости "вторички" – 429 186 тенге за квадратный метр.

Самое дешевое жилье продается в Актобе: 280 537 тенге за "квадрат" на первичном рынке и 288 394 тенге – на вторичном.

Средние цены на казахстанском рынке жилья. На основе данных: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что в июне был зафиксирован рост цен во всех секторах казахстанского рынка жилья. Это отчасти подтверждается прогнозами экспертов, которые ранее предупреждали о возможном умеренном подорожании недвижимости.