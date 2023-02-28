Не более 10 тыс. тенге получат большинство казахстанцев в качестве компенсаций по депозитам

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане завершилась Программа защиты тенговых вкладов, а значит, скоро казахстанцы начнут получать обещанные государством компенсации. Какие суммы им должны выплатить, читайте в материале NUR.KZ.

24 февраля текущего года в Казахстане завершилась Программа защиты тенговых вкладов. В скором времени владельцы депозитов, открытых до 24 февраля 2022 года, начнут получать компенсации в размере 10% от сумм, которые на них сохранились.

Изначально на премии могли рассчитывать порядка 5 млн вкладчиков казахстанских банков, однако в итоге заявки на их получение подали чуть больше половины из них.

Как нам сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), по данным на 10 февраля 2023 года, больше всего поданных заявлений было направлено вкладчиками Kaspi – 1 242 006 из 2 623 010 в общем.

На втором месте по количеству претендующих на компенсацию депозиторов расположился "Отбасы банк" – 858 611, а на третьем оказался Halyk Bank – 308 140 заявок.

Количество депозиторов, подавших заявление на компенсацию. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что независимо от банка все вкладчики получат лишь 10% от той суммы, которая хранилась на депозите на 24 февраля 2022 года, или от минимальной суммы в случае снятия денег с компенсируемого вклада в течение года с этой даты.

То есть размер премии, а также общее количество получателей в итоге могут оказаться меньше, ведь по правилам программы для получения полной суммы компенсации депозит нужно было сохранить до 24 февраля 2023 года .

Также размер государственной премии ограничен суммой 2 млн тенге. Дело в том, что для ее начисления в учет берется максимум 20 млн тенге – если на депозите хранится больше денег, то остальная часть, которая превышает "потолок", просто не учитывается.

Впрочем, большинство казахстанцев все равно не может претендовать на такие суммы. По данным КФГД, больше половины вкладчиков получит не более 10 тыс. тенге в качестве компенсации.

Так, у 1 348 169 подавших заявку депозиторов сумма вклада составляет до 100 тыс. тенге. Соответственно, премия для них ограничена 10 тыс. тенге. Общая сумма компенсаций для данной группы вкладчиков при этом может достигнуть почти 1,6 млрд тенге, или по 1 175 тенге в среднем на каждого.

Премию в размере от 10 тыс. до 100 тыс. тенге могут получить 614 618 депозиторов, это более 27 млрд тенге в целом. Средний размер выплаты в таком случае составит около 43 962 тенге.

От 100 тыс. до 500 тыс. тенге должны получить 490 079 вкладчиков, общая сумма компенсаций составит почти 111 млрд тенге. Средний размер – 225 755 тенге.

Премии еще 105 743 вкладчиков могут составить от 500 тыс. до 1 млн тенге – это около 74,2 млрд тенге, или в среднем по 701 723 тенге на каждого.

А вот на сумму от 1 млн до 2 млн тенге претендует только 64 401 вкладчик – совокупная выплата может составить более 94 млрд тенге, а средняя – примерно 1,46 млн тенге.

В итоге общая сумма компенсаций по всем категориям получателей может составить более 307,5 млрд тенге.

Суммы депозитов, по которым поданы заявления на компенсацию. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, вместе с завершением программы защиты тенговых депозитов было снято и ограничение на снятие денег со сберегательных счетов. Теперь вкладчики могут беспрепятственно снимать любые суммы и не бояться, что компенсация в 10% "сгорит".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2011125-ne-bolee-10-tys-tenge-poluchit-bolshinstvo-kazahstantsev-v-kachestve-kompensatsiy-po-depozitam/