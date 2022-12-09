Только 2 млн казахстанцев подали заявления на получение компенсации по депозитам

Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

У вкладчиков казахстанских банков осталось меньше месяца на то, чтобы подать заявление и в будущем получить компенсацию по депозитам. Однако сделали это далеко не все. Сколько казахстанцев могут получить вознаграждение от государства и почему они не подают заявления, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы, у которых есть депозиты в тенге, открытые в казахстанских банках до 24 февраля 2022 года, могут рассчитывать на компенсацию от государства в размере 10% от суммы, которая хранилась на счете в указанную дату. Однако, чтобы ее получить, нужно подать заявление в банк, а это сделали не все.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане насчитывается порядка 5 млн казахстанцев, которые могут получить такое вознаграждение от государства. Но, как сообщают представители Казахстанского фонда гарантирования депозитов, по состоянию на 23 ноября 2022 года подали соответствующее заявление всего около 2 млн граждан.

Остальные 3 млн человек, если не подадут в банк свое согласие на выплаты, могут в итоге остаться ни с чем.

О том, как подать заявление в разных банках, мы подробно рассказывали здесь.

Почему казахстанцы не подают заявления

Многие казахстанцы до сих пор не подали заявления в банки на выплату компенсаций, и у некоторых из них на это есть объективные причины.

По информации медиа-портала Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка FinGramota, большинством банков второго уровня в полном объеме не проводится работа по информированию и разъяснению населению условий и правил начисления компенсации.

Другими словами, большинство казахстанцев может даже не знать о том, что нужно подавать заявление, чтобы получить дополнительные 10% от суммы депозита.

Как отмечают эксперты, сотрудники фронт-офисов некоторых банков при предоставлении консультаций гражданам:

не предоставляют полную информацию касательно порядка получения компенсаций;

отказывают вкладчикам в переоформлении депозитов, в том числе на более выгодных условиях, а также в приеме заявлений на компенсацию;

осуществляют пролонгации вкладов клиентов на заведомо невыгодных условиях по сравнению с открытием нового вклада и так далее.

Таким образом, многие казахстанцы могут по незнанию или другим причинам навсегда потерять возможность получить компенсацию на свои депозиты.

Напомним, что подать заявление на компенсацию казахстанские вкладчики могут до 1 января 2023 года включительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2000888-tolko-2-mln-kazahstantsev-podali-zayavleniya-na-poluchenie-kompensatsii-po-depozitam/