Компенсацию в 10% начислят на тенговые депозиты казахстанцев

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На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком РК совместно с правительством будет реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

К участию в программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня – участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года.

Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

"Компенсация (премия) в размере 10% начисляется 1 человеку в каждом банке 1 раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации программы", - говорится в сообщении правительства.

Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.

Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года.

"Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.

В ближайшие время будут приняты соответствующие акты правительства и Национального банка. Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад", - говорится в заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957722-zaschita-tengovyh-vkladov-sovmestnoe-zayavlenie-pravitelstva-i-natsbanka/