Сколько вкладчиков может получить компенсацию по депозитам в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане завершилась Программа защиты тенговых вкладов, а значит, что в скором времени казахстанцы начнут получать обещанную государством компенсацию. О том, сколько человек могут претендовать на премию, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

24 февраля завершилась Программа защиты тенговых вкладов. Скоро казахстанские банки второго уровня начнут выплачивать обещанную государством компенсацию в размере 10% от суммы, которая хранилась на сберегательном счете до 24 февраля 2022 года.

Как сообщили в КФГД, по состоянию на 10 февраля 2023 года, а именно тогда завершился прием заявок на получение премии от государства, их подали 2 623 010 человек. Общая сумма компенсации достигла 307,5 млрд тенге.

Напомним, изначально потенциальных заявителей было около 5 млн человек, а значит, почти половина вкладчиков по какой-либо причине так и не подала свои заявки.

Впрочем, даже это количество в итоге может быть уменьшено, ведь по правилам нельзя было снимать деньги с депозитов до 24 февраля 2023 года, то есть еще две недели после окончания приема заявок.

Но теперь все ограничения сняты – владельцы депозитов могут снимать деньги со своих сберегательных счетов и не переживать, что премия от государства "сгорит".

Саму компенсацию выплатят не сразу – банкам нужно некоторое время, чтобы предоставить отчетность и получить деньги для выплат. О том, откуда они будут их брать, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2010724-skolko-vkladchikov-mozhet-poluchit-kompensatsiyu-po-depozitam-v-kazahstane/