Обязательный срок сохранения депозитов для получения компенсации закончился в Казахстане

Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане завершилась Программа защиты тенговых вкладов. Скоро владельцы компенсируемых депозитов начнут получать премию от государства. О том, куда она поступит, читайте в материале NUR.KZ.

24 февраля 2023 года в Казахстане завершила свою работу Программа защиты тенговых вкладов. Она предусматривает зачисление премии в размере 10% от государства на депозиты, которые были открыты в казахстанских банках до 24 февраля 2022 года.

Скоро владельцы таких вкладов начнут получать компенсацию от государства. Как ранее стало известно, это также означает, что теперь можно снимать и переводить деньги с компенсируемых депозитов, не переживая, что премия от государства "сгорит".

Компенсация при этом поступит чуть позже – банкам нужно некоторое время, чтобы предоставить отчетность, получить средства из государственного бюджета и перечислить их вкладчикам.

Премия между тем поступит не на компенсируемые депозиты, а на текущие банковские счета. Исключением станут вкладчики "Отбасы банка" – для них допускается зачисление компенсации на сберегательные счета.

По предварительным данным общая сумма компенсации может превысить 300 млрд тенге.

Напомним, Программа защиты тенговых вкладов была запущена 24 февраля 2022 года. В рамках нее владельцам депозитов, открытых до этой даты была обещана компенсация в размере 10% от суммы, которая хранилась на тот момент.

Для того, чтобы ее получить, нужно было в течение года сохранить свой депозит нетронутым – при частичном изъятии средств уменьшалась и сумма компенсации. Соответственно, при полном изъятии или же закрытии депозита сгорала и премия от государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2010667-obyazatelnyy-srok-sohraneniya-depozitov-dlya-polucheniya-kompensatsii-zakonchilsya-v-kazahstane/