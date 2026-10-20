О самых опасных мошеннических схемах предупредили казахстанцев

Казахстанцы часто сталкиваются с ложными звонками из "банков" и предложениями "инвестировать" деньги в активы с гарантированным доходом. В чем опасность таких схем, узнали журналисты NUR.KZ.

Национальный антифрод-центр в Казахстане поделился самыми опасными мошенническими схемами, в которые могут попасть граждане.

Среди них высокий уровень риска получили кредитное мошенничество, лжеинвестирование, дропперство, ложные звонки из "банков" и "госорганов", фишинг и сайты-зеркала, а также взлом мессенджеров. Разбираемся в чем опасность каждой из этих схем.

Кредитное мошенничество

Мошенники часто используют утечку персональных данных, фишинговые сайты, вредоносные приложения и психологические манипуляции, чтобы получить доступ к банковским сервисам.

Суть одна: преступник каким-то образом получает личные данные своей жертвы, оформляет кредит на ее имя, затем выводит деньги себе, а обязательства остаются на человеке, чьи личные данные использовал мошенник.

О том, что нужно сделать казахстанцам, если на них оформили мошеннический кредит, мы подробно рассказывали здесь.

Мошенник. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Лжеинвестирование

Мошенники активно используют идею легкого заработка. Часто в Интернете можно увидеть рекламу инвестиционных платформ, умных чат-ботов, которые сами управляют активами, или просто предложений вложить деньги с обещанием гарантированного высокого дохода.

Обычно такие схемы приводят к тому, что человек попадает или в финансовую пирамиду, или теряет свои деньги, которые вложил в покупку несуществующих активов.

Важно помнить, что гарантировать доходность в Казахстане запрещено законом. Единственное исключение – банковские депозиты.

Дропперство

Дроппер – человек, который помогает мошенникам обманывать граждан. Их главная задача – быть связующим звеном между мошенниками и деньгами обманутых жертв.

Часто дропперами становятся молодые люди, которым предложили подработку, где единственной их задачей является получение денежных переводов и отправка их на другие счета.

С 2025 года дропперство в Казахстане является уголовным преступлением. Люди, которые помогали мошенникам, могут оказаться на скамье подсудимых, даже если не знали, чем на самом деле занимаются.

Звонки из "банков" и "госорганов"

Телефонные мошенники, которые представляются полицейскими или сотрудниками банков – настоящая классика.

Обычно все начинается со звонка: "менеджер" сообщает о подозрительных операциях по счету или аресте счета, а "следователь" пугает тем, что кто-то пытается оформить кредит через поддельную доверенность. В обоих случаях чаще всего они вынуждают граждан назвать код из SMS или перевести деньги.

Самый верный способ защититься от мошенников – прекратить разговор. Потом можно позвонить в настоящий банк или в полицию, если возникли сомнения. Не стоит бояться "обидеть" человека прерыванием разговора. Настоящий сотрудник с пониманием отнесется к этим мерам предосторожности, а мошенника не жалко.

Мошенник. Иллюстративное фото: Kmatta/Getty Images

Сайты-зеркала и фишинг

Бывает и так, что мошенники напрямую не связываются со своими жертвами. Они создают фальшивые сайты, которые маскируются под популярные сервисы.

Сайты-зеркала используют фишинг. Когда человек заходит на мошенническую страницу, специальные скрипты запоминают все, что он вводит на сайте. Если ввести туда данные своей банковской карточки, они сразу же попадут в руки мошенников.

На фишинговые сайты можно попасть самыми разными способами: через рекламу, ссылку в сообщениях или по QR-коду. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае нельзя переходить на непонятные сайты и вводить туда свои личные данные.

Взлом мессенджеров

Иногда мошенники предпочитают обманывать людей, получая доступ к чужим устройствам. Для этого они могут использовать фишинговые ссылки или обманом заставлять устанавливать специальные приложения, которые дают доступ к устройству посторонним людям.

Получив доступ к чужому аккаунту, мошенники часто начинают использовать его как "плацдарм" для своих мошеннических схем против других людей – знакомых первой жертвы.

Важно понимать, что это не все методы, которыми пользуются преступники. Зачастую они являются мастерами социальной инженерии и отлично знают психологию людей: понимают, когда нужно надавить и поторопить, чтобы человек не смог сразу понять обман.

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