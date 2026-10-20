О самых опасных мошеннических схемах предупредили казахстанцев

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      О самых опасных мошеннических схемах предупредили казахстанцев

      Опубликовано:

      Мошенник с банковской картой
      Банковская карта. Иллюстративное фото: depositphotos.com

      Казахстанцы часто сталкиваются с ложными звонками из "банков" и предложениями "инвестировать" деньги в активы с гарантированным доходом. В чем опасность таких схем, узнали журналисты NUR.KZ.

      Национальный антифрод-центр в Казахстане поделился самыми опасными мошенническими схемами, в которые могут попасть граждане.

      Среди них высокий уровень риска получили кредитное мошенничество, лжеинвестирование, дропперство, ложные звонки из "банков" и "госорганов", фишинг и сайты-зеркала, а также взлом мессенджеров. Разбираемся в чем опасность каждой из этих схем.

      Кредитное мошенничество

      Мошенники часто используют утечку персональных данных, фишинговые сайты, вредоносные приложения и психологические манипуляции, чтобы получить доступ к банковским сервисам.

      Суть одна: преступник каким-то образом получает личные данные своей жертвы, оформляет кредит на ее имя, затем выводит деньги себе, а обязательства остаются на человеке, чьи личные данные использовал мошенник.

      О том, что нужно сделать казахстанцам, если на них оформили мошеннический кредит, мы подробно рассказывали здесь.

      Мошенник
      Мошенник. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

      Лжеинвестирование

      Мошенники активно используют идею легкого заработка. Часто в Интернете можно увидеть рекламу инвестиционных платформ, умных чат-ботов, которые сами управляют активами, или просто предложений вложить деньги с обещанием гарантированного высокого дохода.

      Обычно такие схемы приводят к тому, что человек попадает или в финансовую пирамиду, или теряет свои деньги, которые вложил в покупку несуществующих активов.

      Важно помнить, что гарантировать доходность в Казахстане запрещено законом. Единственное исключение – банковские депозиты.

      Дропперство

      Дроппер – человек, который помогает мошенникам обманывать граждан. Их главная задача – быть связующим звеном между мошенниками и деньгами обманутых жертв.

      Часто дропперами становятся молодые люди, которым предложили подработку, где единственной их задачей является получение денежных переводов и отправка их на другие счета.

      С 2025 года дропперство в Казахстане является уголовным преступлением. Люди, которые помогали мошенникам, могут оказаться на скамье подсудимых, даже если не знали, чем на самом деле занимаются.

      Звонки из "банков" и "госорганов"

      Телефонные мошенники, которые представляются полицейскими или сотрудниками банков – настоящая классика.

      Обычно все начинается со звонка: "менеджер" сообщает о подозрительных операциях по счету или аресте счета, а "следователь" пугает тем, что кто-то пытается оформить кредит через поддельную доверенность. В обоих случаях чаще всего они вынуждают граждан назвать код из SMS или перевести деньги.

      Самый верный способ защититься от мошенников – прекратить разговор. Потом можно позвонить в настоящий банк или в полицию, если возникли сомнения. Не стоит бояться "обидеть" человека прерыванием разговора. Настоящий сотрудник с пониманием отнесется к этим мерам предосторожности, а мошенника не жалко.
      Мошенник работает за ноутбуком
      Мошенник. Иллюстративное фото: Kmatta/Getty Images

      Сайты-зеркала и фишинг

      Бывает и так, что мошенники напрямую не связываются со своими жертвами. Они создают фальшивые сайты, которые маскируются под популярные сервисы.

      Сайты-зеркала используют фишинг. Когда человек заходит на мошенническую страницу, специальные скрипты запоминают все, что он вводит на сайте. Если ввести туда данные своей банковской карточки, они сразу же попадут в руки мошенников.

      На фишинговые сайты можно попасть самыми разными способами: через рекламу, ссылку в сообщениях или по QR-коду. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни в коем случае нельзя переходить на непонятные сайты и вводить туда свои личные данные.

      Взлом мессенджеров

      Иногда мошенники предпочитают обманывать людей, получая доступ к чужим устройствам. Для этого они могут использовать фишинговые ссылки или обманом заставлять устанавливать специальные приложения, которые дают доступ к устройству посторонним людям.

      Получив доступ к чужому аккаунту, мошенники часто начинают использовать его как "плацдарм" для своих мошеннических схем против других людей – знакомых первой жертвы.

      Важно понимать, что это не все методы, которыми пользуются преступники. Зачастую они являются мастерами социальной инженерии и отлично знают психологию людей: понимают, когда нужно надавить и поторопить, чтобы человек не смог сразу понять обман.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      О самых опасных мошеннических схемах предупредили казахстанцев

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram