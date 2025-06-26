Топ фраз, которые помогут распознать финансовую пирамиду в Казахстане

Финансовые пирамиды в Казахстане не исчезли, и их жертвами становятся сотни казахстанцев. Понять, что организаторы не инвесторы, а аферисты, можно по их любым фразам. Подробности читайте на NUR.KZ.

За весь 2024 год в Казахстане удалось ликвидировать 42 финансовые пирамиды, которые нанесли урон на миллиарды тенге. Однако меньше таких организаций не становится.

Создатели пирамид могут прикрываться инвестиционными компаниями или криптоплощадками, однако могут работать по старинке, где каждый новый участник должен привести с собой еще двух друзей.

Независимо от модели, финансовая пирамида преследует только одну цель – обогатить своих создателей. А то, сколько людей потеряют средства к существованию, абсолютно неважно.

Поэтому честным гражданам нужно понимать, как правильно выявлять пирамиды. Для этого нужно обращать внимание на три главных признака:

обещание высоких доходов без риска;

требование привлекать новых участников;

отсутствие информации о деятельности компании.

Также авторы Telegram-канала The HODL собрали топ-15 самых распространенных фраз, по которым можно понять, что организаторы не инвесторы, а обычные аферисты. Если их произносят, то это "красный флаг":

"Гарантированный доход – без рисков!" – врут. Риск есть везде. К тому же гарантировать доход в Казахстане запрещено по закону. Исключение – депозиты в банке; "Доход до 30% в месяц!" – или что-то незаконное, или обычная сказка; "Уже тысячи людей зарабатывают с нами!" – отзывы могут быть фальшивыми – это их первое вложение в пирамиду; "Секретная схема – только для избранных" – ловушка для тех, кто мечтает стать частью элиты; "Нужно просто пригласить 2-3 человека" – самый яркий звоночек. Именно так и строятся пирамиды; "Ты ничего не теряешь – попробуй!" – неправда. Теряешь. В лучшем случае – только деньги. В худшем – еще друзей и репутацию; "Это не пирамида, у нас есть продукт!" – псевдотовары лишь ширма для обмана; "Тебе не нужно ничего делать – система за тебя все заработает" – так бывает только в сказках; "Вход только по приглашению" – элемент эксклюзивности для создания ажиотажа; "Мы зарегистрированы в Дубае, на Кайманах, в Эстонии" – офшоры помогают спрятать деньги так, чтобы их никто не вернул; "Наш проект на блокчейне/в метавселенной/в Web 3.0" – технологии – это не гарантия, а обман в новой обертке; "Уже завтра начнешь зарабатывать!" – зарабатывать не для себя, а для организаторов; "Деньги работают, пока ты спишь" – только если человек знает, как и куда их вложил; "Скоро закрываем вход – поспеши!" – давят сроками, чтобы человек не успел все обдумать. Это открытая манипуляция; "Мы не храним деньги – все через умный контракт" – это никак не защищает от последствий.

Финансовые пирамиды не всегда выглядят примитивно – сегодня они маскируются под инвестиционные фонды, IT-стартапы, блокчейн-проекты и даже образовательные платформы. Но суть остается той же: люди платят, чтобы кто-то "выше" заработал.

Отметим, ранее аналитик в Казахстане предложил лишать денег участников финансовых пирамид.

Также напомним, что в Казахстане существует официальный список подозрительных организаций, которые имеют признаки финансовых пирамид. Гражданам, которые планируют заниматься инвестициями, следует ознакомиться с ним, чтобы не попасть в ловушку мошенников.