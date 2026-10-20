Казахстанцев предупредили о массовых взломах Telegram и WhatsApp

Полицейские предупредили о том, что мошенники взламывают Telegram и WhatsApp пользователей. В Северо-Казахстанской области зарегистрировано уже 14 фактов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

"Проголосуй за Сашу Савенко", - такое сообщение в последние две недели все чаще стали получать жители Северо-Казахстанской области от знакомых в мессенджере Telegram.

Приведенное имя - только одно из многих возможных. В сообщении также говорится, что "наша девочка участвует в конкурсе" и прилагается ссылка "для голосования".

Если перейти по ней - мессенджер будет взломан, им начнут управлять мошенники. Всем контактам будет отправлено сообщение примерно такого содержания: "Скинь 80 тысяч, пожалуйста, вечером верну".

Контактам, которые откликнутся и спросят, что случилось, мошенник напишет: "Потом объясню, срочно нужны деньги. У меня счет заблокирован, перечисли сюда", - и пришлет свои реквизиты.

При этом настоящий владелец полностью лишится доступа к мессенджеру и не будет знать, какая переписка ведется от его имени.

"По данным управления по противодействию киберпреступности, в СКО зарегистрировано уже 14 фактов мошенничества по такой схеме. Уязвим любой мессенджер, в том числе популярный WhatsApp. Важно знать: приложение вашего знакомого может быть взломано. Как бы вы ни доверяли человеку, если он скинул ссылку, позвоните по обычному телефону и уточните, действительно ли он писал такое сообщение", - отмечает первый заместитель начальника ДП СКО Алибек Кужахметов.

Также опасно переходить по ссылкам якобы на какие-то фотографии, даже если "знакомый" пишет: "Посмотри, это не ты на фото? Когда ты это снял?". Ссылка может вести к заражению телефона вредоносной программой.

Полицейские призвали быть осторожными и перепроверять любую информацию в интернете.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.