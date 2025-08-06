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      Когда такси обходится дешевле личного автомобиля в Казахстане, рассказал эксперт

      Опубликовано:

      Банка с монетами и модель авто
      Деньги и модель машины. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

      Покупка личного авто не всегда оправданна. Все зависит от стиля жизни и потребностей человека. Например, в Астане такси может быть выгодным в определенном случае. Об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Эксперт Ерлан Каримов сравнил годовую стоимость владения автомобилем с альтернативой в виде поездок на такси, учитывая различные факторы, такие как расход топлива, амортизация и дополнительные расходы.
      • Согласно расчетам, при годовом пробеге в 20 000 км владение личным автомобилем обойдется в 3 443 000 тенге, в то время как услуги такси будут стоить 2 600 000 тенге, что на 843 000 тенге дешевле.
      • Эксперт отмечает, что использование такси может быть на 30% выгоднее владения автомобилем, особенно в мегаполисах с развитой транспортной инфраструктурой, однако выбор зависит от индивидуального образа жизни и потребностей.

      Чтобы ответить на вопрос выгоды между личным автомобилем и услугами такси, важно учесть множество факторов: местность, развитие общественного транспорта, стоимость автомобиля и даже семейный статус человека.

      Одним из примеров подобного расчета на портале EconomyKZ.org поделился Ерлан Каримов, независимый эксперт.

      "Проживаю в загородном доме, расположенном примерно в 40 километрах от центра Астаны. Общественный транспорт в этом направлении работает нерегулярно (единственный автобус №80 ездит с регулярностью 30-40 минут) и с пересадками. В часы пик – переполнен, а в выходные дни и вовсе бывает недоступен.

      Каждый день приходится преодолевать этот маршрут туда и обратно, и, казалось бы, владение личным автомобилем в таких условиях очевидно. Однако ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд", – сообщает эксперт.

      Поэтому он сравнивает годовую стоимость владения автомобилем и альтернативным решением в виде поездок на такси в течение года.

      Что важно при подсчете расходов

      В качестве автомобиля эксперт рассматривает внедорожник с годовым пробегом 20 000 км в среднем, двигателем 2.0 л турбо и расходом топлива 15 л/100 км.

      Основными затратами при владении авто будут:

      • бензиноколо 268 тенге/л, или приблизительно 40 тенге/км (исходя из расхода);
      • амортизация и технический износ – 100 тенге/км (стоимость авто равна 20 млн тенге, и предполагается, что оно будет служить 200 000 км или 10 лет).
      Оплата заправки
      Заправочный пистолет и деньги. Иллюстративное фото: twity1/Getty Images

      Однако также есть и другие расходы, связанные с владением автомобилем, которые важно учитывать всем казахстанцам.

      Например, в случае эксперта к ним относятся: оформление документов (25 000 тенге) и страховка (25 000 тенге), транспортный налог (12 000 тенге), установка сигнализации (200 000 тенге), покупка видеорегистратора (7 000 тенге), чехлов в салон (32 000 тенге), тонировки стекол (30 000 тенге), а также зимней резины (280 000 тенге) и затрат на "переобувку" колес два раза за сезон (32 000 тенге).

      В свою очередь, согласно расчетам эксперта, расходы на годовые услуги такси составят: от 88 до 162 тенге/км, а среднее значение приблизительно равно 130 тенге/км (стоимость такси варьируется от 3 500 до 7 000 тенге за 40 км пути).

      Сравнение выгоды между авто и такси

      В результате расчетов получается, что при владении автомобилем как у эксперта и его пользовании в том же режиме, казахстанцы потратят за год 3 443 000 тенге. В том числе расходы на топливо, амортизацию и техобслуживание, а также дополнительные расходы.

      Таблица
      Сравнительная таблица расходов на авто и такси за год. Источник: EconomyKZ.org

      При этом на услуги такси было бы потрачено 2 600 000 тенге, из учета проезда 20 000 км за год по цене 130 тенге/км.

      То есть разница именно в указанном случае и при определенных условиях (авто, регион, дальность проживания и так далее) составит 843 000 тенге в пользу такси.

      "Если вы проезжаете 20 000 км в год, использование такси обойдется примерно на 30% дешевле, чем владение собственным авто. Особенно это актуально для жителей мегаполисов с развитой транспортной инфраструктурой, где парковка и пробки – постоянные проблемы.

      Однако, если ваш образ жизни требует мобильности за пределами города, перевозки семьи и багажа – владение автомобилем может быть оправданным вложением, несмотря на более высокую стоимость (тут важно отметить, что само авто в примере недешевое и имеет массу 2,3 тонны, которая влияет на расход топлива. Соответственно владение собственным авто с более низкой массой и стоимостью, может быть еще более выгодным вложением)", – отмечает эксперт.

      Ранее эксперт предложил отменить транспортный налог в Казахстане. Он отмечал, что на него приходится всего 2% доходов бюджета.

      Также аналитики рассказали, сколько стоит в среднем новый автомобиль в Казахстане.

      Дополнительно сообщалось, что легковые авто в Казахстане дорожают быстрее, чем в ЕАЭС.

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