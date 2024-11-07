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"Переобуть" машину стало дороже: на сколько выросли цены на СТО Казахстана

Опубликовано:

Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В преддверии зимы казахстанские водители должны быть готовы к тому, что "переобуть" свою машину в зимние шины будет на 10,2% дороже, чем год назад. Подробности читайте на NUR.KZ.

В скором времени погодные условия не позволят казахстанским водителям использовать летние шины на своих автомобилях, а значит, придется менять их на зимние или хотя бы на всесезонные.

Водители, которые упустят время, с большой вероятностью станут клиентами станций технического обслуживания (СТО) после первого же снегопада.

Стоимость их услуг в Казахстане, как отмечает портал Finprom, непрерывно дорожает последние пять лет: в октябре цены на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей выросли на 1,1% за месяц и на 10,7% за год.

При этом водителям также надо быть готовым к тому, что в этом году стоимость услуг шиномонтажа может выйти "в копеечку" – за год цены на них выросли на 10,2%.

Рост цен на услуги СТО
Рост цен на услуги СТО. Инфографика: finprom.kz

В целом услуги по техобслуживанию и ремонту авто сильнее всего подорожали в Западно-Казахстанской области – сразу на 33,5%. Ощутимый рост также был зафиксирован в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях – на 20,3% и 19,4% соответственно.

В Астане цены за год выросли на 19,4%, в Алматы – на 6%, а в Шымкенте – на 3,1%. Алматинская область показала наименьший прирост – всего 1,7% за год.

Рост цен на услуги СТО
Рост цен на услуги СТО. Инфографика: finprom.kz

Стоит отметить, что казахстанцам не следует дожидаться "настоящей" зимы, а лучше заранее "переобуть" свои автомобили. Напомним, согласно закону, водителей, которые используют летние шины зимой, ждет штраф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2184179-pereobut-mashinu-stalo-dorozhe-na-skolko-vyrosli-ceny-na-sto-kazahstana/

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