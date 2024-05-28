Расходы водителей учитываются: как формируется стоимость такси в Алматы, рассказали эксперты

Услуги такси имеют как преимущества в виде комфорта и короткого времени поездки, так и свои особенности. А цена за поездку может зависеть от разных факторов. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Алматы, где проживает около 2 млн человек, общественный транспорт включает автобусы, метро и такси, причем стоимость такси варьируется из-за множества факторов, отмечают эксперты.

Цена поездки на такси формируется с учетом расходов водителей на бензин, техобслуживание, ремонт и страховку. Например, бензин в Алматы дороже, чем в других городах.

На стоимость также влияют такие факторы, как тариф за минуту/километр, класс машины, стоимость подачи и дополнительные услуги. Эксперты указывают, что конечная цена зависит как от выбора пассажира, так и от объективных условий, включая интересы водителей. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Алматы – крупный и самый населенный мегаполис РК, в котором проживает около 2 млн человек.

Здесь не обойтись без разных видов общественного транспорта: автобусы, метро и такси являются неотъемлемой частью любого большого города. И если у первых двух видов транспорта цена одинаковая всегда, то стоимость поездки на такси часто может сильно меняться.

Так, ранее Казахстан снова стал лидером по стоимости такси среди стран СНГ.

Как отмечают эксперты inDrive, цена на такси складывается из нескольких факторов, стоимость которых учитывается в конечной стоимости услуги. Среди них также учитываются расходы самих водителей.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, из-за чего стоимость такси может оказаться особенно высокой.

Из чего складывается стоимость поездки

Различные такси-сервисы применяют свои уникальные подходы для формирования цены на поездки. Но как отмечают эксперты, несмотря на различия в подходе к расчету стоимости, есть и общие факторы.

Например, на водителях такси лежит большое количество затрат: стоимость поездки формируется таким образом, чтобы водитель не работал себе в убыток и мог покрыть свои расходы.

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

"Так, основные расходы водителя это:

бензин – напрямую влияет на стоимость поездки. В Алматы бензин чуть дороже, чем в других городах: литр АИ-92 стоит около 205 тенге , АИ-95 — уже 261 тенге , а АИ-98 продают в среднем по 303 тенге за литр. Всего за 10-часовой рабочий день таксисту нужно будет потратить на бензин примерно 4 000 - 5 000 тенге ;

техобслуживание и ремонт – плановое техобслуживание рекомендуется делать раз в два года, а на машинах старше семи лет – раз в год. Стоит техосмотр от 2 300 тенге до 7 000 тенге . С ремонтом все сложнее. При попадании в аварию часть (или полную сумму) может компенсировать страховая, но в нестраховых случаях (износе или неумышленной поломке) платить придется водителю;

страховка – в среднем, стоимость страховки в Алматы составляет около 50 000 тенге, и она требует ежегодного продления. Эта страховка обеспечивает безопасность как для водителя, так и для пассажиров в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге.

Также водителям нужно мыть машину, платить за парковку в некоторых местах, платить комиссию сервису-агрегатору", – указывают эксперты.

Деньги. Иллюстративное фото: alfexe/Getty Images

Что еще влияет на стоимость поездки

Эксперты указывают, что также существует три основных фактора, влияющих на конечную цену поездки:

стоимость за минуту/километр – этот параметр указывает на то, сколько будет стоить каждая минута в пути или каждый километр пройденного расстояния. На пустых дорогах таксистам выгоднее считать расстояние поездки, а в пробках – время в пути. Приложения комбинируют эти два фактора, чтобы формировать оптимальную для всех цену; тариф – от выбранного тарифа зависит класс машины, год выпуска, насколько просторный салон. Например, в тарифе "Эконом" поездки будут дешевле, чем в опциях "Комфорт" или "Бизнес"; стоимость подачи – это дополнительная плата за то, чтобы водитель приехал к указанной точке. Если ближайшие водители недоступны или находятся далеко, поездка может обойтись немного дороже, чтобы компенсировать затраты водителя на подачу.

Помимо основных трех фактов есть дополнительные, влияющие на цену поездки: дополнительные услуги, время суток и погодные условия.

"Например, услуга ожидания. Ее стоимость зависит от времени ожидания и может быть включена в итоговую стоимость поездки. Дополнительные остановки во время поездки (заехать за продуктами, забрать кого-то по пути) также могут влиять на цену поездки", – указывают эксперты inDrive.

Другими словами, конечная цена зависит как от выбора самого заказчика (тариф, дополнительные услуги), на которые он может влиять, так и объективных факторов (погодные условия, время).

При этом учитываются и интересы водителей такси, которые несут определенные расходы.