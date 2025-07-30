"Легковушки" в Казахстане дорожают быстрее, чем в других странах ЕАЭС

Среднее значение роста цен на легковые автомобили среди стран Евразийского экономического союза составило 2,2%. Но в Казахстане показатель оказался в пять раз выше. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстан удерживает "лидерские" позиции по показателям роста цен среди стран-участниц ЕАЭС.

Так, согласно сообщению Telegram-канала DATA HUB, это также затронуло рынок легковых автомобилей. Например, в июне текущего года в среднем по странам объединения темпы подорожания авто составили 2,2%.

При этом в Армении и Беларуси отмечается снижение стоимости за год, а в Кыргызской Республике повышение оказалось минимальным – всего 0,2%. Небольшое подорожание также наблюдается в России – прирост на 1,4% за год.

Однако в Казахстане легковые автомобили подорожали сразу на 11,6% в годовом разрезе.

"Если смотреть на итоги полугодия в целом (январь-июнь к январю-июню), то машины и вовсе подорожали только у нас и в РФ: у нас +9,3%, в России – +2,8%.

При этом из более детальной статистики БНС АСПиР РК мы знаем, что подорожание в Казахстане дает исключительно сегмент новых авто (+21,3% г/г по итогам июня), а вот поддержанные подешевели – по крайней мере, по официальным данным", – сообщается в источнике.

В то же время аналитики напоминают, что Казахстан остается "лидером" по темпу роста цен на непродовольственные товары и в сфере услуг среди стран ЕАЭС. И лишь в сфере продовольственных товаров ситуация оказалась чуть лучше, чем у соседних стран.

Напомним, ранее в Казахстане утвердили налоговые скидки для старых и мощных авто.

Также в рамках ЕАЭС было предложено разрешить тонировку автомобилей.

Дополнительно мы рассказывали, обязаны ли казахстанцы проходить техобслуживание нового авто только в автосалоне.

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