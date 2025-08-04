Чуть дешевле квартиры: среднюю цену покупки нового автомобиля назвали в Казахстане
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Казахстанцы предпочитают покупку нового авто, желая получить исправную технику на долгие годы. Как показывает статистика, цены на них за последний год почти не выросли. Подробнее читайте на NUR.KZ.
- Средняя цена покупки нового автомобиля в Казахстане за январь-июнь 2024 года составила 16 млн тенге, а в текущем году выросла на 0,2% до 16,1 млн тенге.
- Казахстанский Автомобильный Союз (КАС) считает данные о росте цен на авто в Казахстане на 11,6% необъективными из-за особенностей статистической выборки.
- На рынке продаж новых авто в Казахстане третий год подряд фиксируются исторические рекорды благодаря льготным программам, расширению предложения и борьбе с ростом цен.
Ранее отмечалось, что рост цен на новые легковые автомобили в Казахстане составил 11,6% в годовом разрезе.
Это самый большой показатель среди стран ЕАЭС – в среднем по организации подорожание составляет 2,2%. Так, в Армении и Беларуси цены вовсе снизились, а в Кыргызской Республике и РФ они выросли на 0,2% и 1,4" за год.
А с начала 2025 года в Казахстане стоимость новых легковых авто выросла на 9,3%.
Как сообщают в пресс-службе Казахстанского Автомобильного Союза (КАС), эти данные связаны с особенностями статистики и может оказаться не совсем объективной.
"На рынке страны сегодня представлена широкая линейка автомобилей – от самого недорогого сегмента до автомобилей премиального класса. По этой причине в случайную статистическую выборку могут попасть автомобили как из разных ценовых сегментов, так и в разных комплектациях.
Так как автомобили, как правило, не меняют маркетинговые названия, то соответственно в выборку могут попасть даже автомобили одной модели, но разных поколений.
Данные о росте цен на авто в Казахстане на 11,6% и на новые легковые автомобили на 21,3% основаны по методике случайной выборки, что не является объективным срезом по рынку легковых автомобилей РК и не соответствуют действительности", – отмечают в КАС.
Поэтому в Казахстанском Автомобильном Союзе считают, что необходимо использовать только официальные данные.
Сколько тратят на "легковушки" в Казахстане
Как отмечается в источнике, за последние четыре года, прошедшие с момента пандемии, динамика цен на новые легковые автомобили у официальных дилеров в Казахстане оставалась в целом стабильной, без резких скачков.
При этом средний чек по новым легковым авто за январь-июнь 2024 года составлял 16 млн тенге. А в текущем году эта сумма выросли всего на 0,2% – она составила 16,1 млн тенге.
Объемы продаж растут
Согласно сообщению источника, третий год подряд на рынке продаж новых авто в Казахстане фиксируются исторические рекорды. Это происходит сразу по нескольким объективным причинам.
"Первая – многочисленные льготные программы и инструменты у официальных игроков рынка, которые привлекают потребителей. Вторая – качественный рост предложения, расширяется линейка авто и отечественного производства, и импортных автомобилей.
Третья причина – это борьба с ростом ценника. Потому что все игроки рынка понимают, что доступность подталкивает десятки тысяч казахстанцев к покупке нового авто", – отмечается в источнике.
Ранее мы рассказывали, как можно вернуть или обменять бракованный автомобиль в Казахстане.
Также сообщалось о том, насколько законно требование автосалонов о прохождении техобслуживания нового авто только в их сервисе.
Дополнительно мы объясняли, что делать казахстанцам, если им навязывают дополнительный товар или услуги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2271786-chut-deshevle-kvartiry-srednyuyu-cenu-pokupki-novogo-avtomobilya-nazvali-v-kazahstane/
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