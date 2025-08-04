Чуть дешевле квартиры: среднюю цену покупки нового автомобиля назвали в Казахстане

Казахстанцы предпочитают покупку нового авто, желая получить исправную технику на долгие годы. Как показывает статистика, цены на них за последний год почти не выросли. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Средняя цена покупки нового автомобиля в Казахстане за январь-июнь 2024 года составила 16 млн тенге, а в текущем году выросла на 0,2% до 16,1 млн тенге.

Казахстанский Автомобильный Союз (КАС) считает данные о росте цен на авто в Казахстане на 11,6% необъективными из-за особенностей статистической выборки.

На рынке продаж новых авто в Казахстане третий год подряд фиксируются исторические рекорды благодаря льготным программам, расширению предложения и борьбе с ростом цен.

Ранее отмечалось, что рост цен на новые легковые автомобили в Казахстане составил 11,6% в годовом разрезе.

Это самый большой показатель среди стран ЕАЭС – в среднем по организации подорожание составляет 2,2%. Так, в Армении и Беларуси цены вовсе снизились, а в Кыргызской Республике и РФ они выросли на 0,2% и 1,4" за год.

А с начала 2025 года в Казахстане стоимость новых легковых авто выросла на 9,3%.

Как сообщают в пресс-службе Казахстанского Автомобильного Союза (КАС), эти данные связаны с особенностями статистики и может оказаться не совсем объективной.

"На рынке страны сегодня представлена широкая линейка автомобилей – от самого недорогого сегмента до автомобилей премиального класса. По этой причине в случайную статистическую выборку могут попасть автомобили как из разных ценовых сегментов, так и в разных комплектациях.

Новый автомобиль. Иллюстративное фото: Blend Images - Ned Frisk/Getty Images

Так как автомобили, как правило, не меняют маркетинговые названия, то соответственно в выборку могут попасть даже автомобили одной модели, но разных поколений.

Данные о росте цен на авто в Казахстане на 11,6% и на новые легковые автомобили на 21,3% основаны по методике случайной выборки, что не является объективным срезом по рынку легковых автомобилей РК и не соответствуют действительности", – отмечают в КАС.

Поэтому в Казахстанском Автомобильном Союзе считают, что необходимо использовать только официальные данные.

Сколько тратят на "легковушки" в Казахстане

Как отмечается в источнике, за последние четыре года, прошедшие с момента пандемии, динамика цен на новые легковые автомобили у официальных дилеров в Казахстане оставалась в целом стабильной, без резких скачков.

При этом средний чек по новым легковым авто за январь-июнь 2024 года составлял 16 млн тенге. А в текущем году эта сумма выросли всего на 0,2% – она составила 16,1 млн тенге.

Объемы продаж растут

Согласно сообщению источника, третий год подряд на рынке продаж новых авто в Казахстане фиксируются исторические рекорды. Это происходит сразу по нескольким объективным причинам.

"Первая – многочисленные льготные программы и инструменты у официальных игроков рынка, которые привлекают потребителей. Вторая – качественный рост предложения, расширяется линейка авто и отечественного производства, и импортных автомобилей.

Третья причина – это борьба с ростом ценника. Потому что все игроки рынка понимают, что доступность подталкивает десятки тысяч казахстанцев к покупке нового авто", – отмечается в источнике.

Ранее мы рассказывали, как можно вернуть или обменять бракованный автомобиль в Казахстане.

Также сообщалось о том, насколько законно требование автосалонов о прохождении техобслуживания нового авто только в их сервисе.

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