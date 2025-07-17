Из каких компаний утекли данные казахстанцев

Казахстанцы могут проверить, какие их данные и когда попали к мошенникам. Журналисты NUR.KZ собрали результаты мониторинга нескольких пользователей и узнали, из каких компаний они утекли.

Более двух месяцев назад у казахстанцев появилась возможность, проверить утечку своих личных данных, которые они когда-либо оставляли в различных компаниях. Для этого был разработан сервис Nomad Guard.

Воспользоваться им можно через мобильное приложение eGov Mobile, перейдя во вкладку "Другие сервисы". Сделать это также можно на портале Nomad Guard.

Для этого достаточно авторизоваться на сайте с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). После авторизации сразу же открывается страница с мониторингом утечек.

Мониторинг утечек. Данные сервиса: Nomad Guard

По его результатам выдается список вендоров, то есть компаний, которые поставляют товары и услуги под собственным брендом.

Нажав на название компании, можно ознакомиться с данными, которые утекли от них к мошенникам.

Мониторинг утечек. Данные сервиса: Nomad Guard

Из каких компаний утекают данные

Таким образом мы собрали результаты мониторинга от четырех пользователей, чьи данные утекли. Отметим, что еще у четырех казахстанцев таких инцидентов обнаружено не было.

Среди вендоров, от которых мошенники получили личную информацию о клиентах, были зафиксированы следующие компании:

сеть магазинов спортивных товаров Sportmaster;

система международной доставки посылок CDEK;

информационно-правовой портал bukvoed.ru;

система продажи билетов kassy.ru;

сервис онлайн-микрокредитования zaimer.kz.

Отметим, что данные из этих компаний могут утекать не на постоянной основе. Возможно, это были даже единичные зафиксированные случаи. Например, личная информация двух проверенных нами клиентов Sportmaster была подвержена атаке в октябре 2023 года.

Также подчеркнем, что при проверке большего количества пользователей этот список может дополниться.

Что делать при обнаружении утечки

Как сообщают специалисты портала Nomad Guard, при обнаружении в открытом доступе своих персональных данных можно через сервис e-Otinish обратиться в Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В результате может быть возбуждено административное дело в отношении организации, допустившей утечку. Для этого в обращении нужно описать ситуацию, период и срок совершения нарушения, указать лицо или организацию, допустившую его, и приложить достоверные материалы, подтверждающие нарушение.

При этом, если личные данные были украдены мошенниками, то стоит быть еще бдительнее. В целом рекомендуется соблюдать следующие правила:

не сообщайте SMS-коды для подтверждения платежей, переводов и других банковских операций;

не сообщайте CVV/CVC-код с обратной стороны банковской карты;

установите добровольный отказ от получения займов;

включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты финансовых аккаунтов;

используйте уникальные и сложные пароли для финансовых аккаунтов;

немедленно прерывайте разговоры с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка, и перезванивайте по официальным контактным данным банка;

не устанавливайте сторонние приложения, включая программы для удаленного доступа;

будьте осторожны с вложениями в электронной почте, особенно от неизвестных отправителей;

не предоставляйте личную информацию на ненадежных веб-ресурсах;

избегайте посещения подозрительных сайтов;

регулярно мониторьте свои финансовые операции.

Ранее мы писали, что МВД и КНБ ликвидировали преступную группу, нелегально продававшую в Сети персональные сведения казахстанцев.

Также сообщалось, что личные данные граждан "утекают" в Сеть и попадают в руки мошенников по разным каналам. При этом основной причиной оказались вовсе не компании, а сами казахстанцы.

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