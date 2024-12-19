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Рассылки от "налоговой" отправляют мошенники казахстанцам

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Девушка смотрит в экран телефона, держа в руках банковскую карту
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

В Казахстане снова активизировались мошенники. На этот раз они представляются руководителями налоговых органов и рассылают фейковые уведомления гражданам. Подробности читайте на NUR.KZ.

Представляться кем-то другим – обычная практика у мошенников. Привычные для них роли: полицейский или менеджер банка. Однако иногда они делают неожиданный выбор.

Как сообщает Департамент государственных доходов Алматы, в стране снова активизировались мошенники, которые теперь отправляют сообщения гражданам от имени руководства налоговых органов.

При этом для связи они используют как мессенджеры, так и электронные письма, SMS-сообщения и социальные сети.

Сообщения от мошенников
Сообщения от мошенников. Скриншот: Департамент государственных доходов Алматы

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в департаменте рекомендуют гражданам и предпринимателям проявлять особую бдительность, не доверять сомнительным рассылкам и тем более не переходить по ссылкам в них. Ну и, конечно, не перечислять деньги сомнительным собеседникам.

Поэтому гражданам следует проверять достоверность информации и сравнивать ее с данными, опубликованными в официальных источниках, а также сообщать в местный департамент госдоходов о случаях фишинга или мошенничества по контактам, указанным на его официальном сайте.

Напомним, гражданам могут написать не только фальшивые налоговики, но и фейковое начальство: мошенники могут примерить на себя роль "руководителя" фирмы и рассылать сотрудникам сообщения от его лица.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2202279-rassylki-ot-nalogovoy-otpravlyayut-moshenniki-kazahstancam/

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