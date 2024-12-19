Вирусы в фото и видео: казахстанцы снова получают пугающие рассылки

Казахстанцы снова получают пугающие рассылки в мессенджерах: якобы о вирусах в фото и видео и "звонках от ИГИЛ". Это фейки возрастом более двух лет, передает StopFake.kz.

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp вновь начали получать сообщения, в которых утверждается, что с "завтрашнего дня" отправка фотографий и видео станет опасной.

Якобы все такие файлы будут содержать вирусы. По слухам, эту информацию подтвердили даже в сводках МВД. В сообщении также упоминаются пугающие звонки от членов террористической организации ИГИЛ.

Оба этих фейка уже давно были опровергнуты.

Впервые ложная информация о вирусах, якобы распространяющихся через фото и видео в мессенджерах, появилась в сентябре 2022 года. Она полностью идентична той, которая циркулирует сегодня. Тогда Министерство внутренних дел Республики Казахстан опровергло эти слухи.

"Сообщения с информацией якобы от МВД о действиях неизвестных хакеров, запускающих вирусы через картинки, открытки и видео, которые выводят из строя компьютеры и телефоны, не соответствуют действительности и являются фейками", — заявили в пресс-службе ведомства.

Вторая часть рассылки предупреждает о звонках от неизвестных. Говорится, что они якобы связаны с террористической организацией ИГИЛ. Согласно этому фейку, если вы перезвоните на такой номер, злоумышленники смогут скопировать ваши контакты и данные банковских карт. Этот миф циркулирует в интернет-пространстве уже более двух лет, впервые всплыв в январе 2022 года.

Меж тем стоит помнить, что звонки с незнакомых номеров действительно могут быть опасны, отмечают авторы. Так, уже подробно описана мошенническая схема под названием "вангири". В этом случае на телефон поступает пропущенный звонок с международного номера. Если человек перезванивает, звонок будет расценен как международный. Таким образом мошенники могут заработать на высоких тарифах за звонки за рубеж.

Не нужно верить всей информации, которая распространяется через мессенджеры и соцсети. Если сообщение вызывает сомнения, стоит проверить его через официальные источники, резюмируют авторы статьи.

Напомним, в конце ноября начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай на брифинге рассказал о новых мошеннических схемах в Казахстане. Сообщалось, что мошенники представляются сотрудниками энергетической компании и предлагают заменить электросчетчики.

Ранее в пенсионном фонде предупредили казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к клиентам Фонда. Отмечалось, что при этом придумываются все новые сценарии, например, звонок якобы от сотрудника с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов.

Отметим, в октябре глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов рассказал о планах создать в стране отдельный Call-центр, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество.

Добавим, согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.