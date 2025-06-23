Проверка здоровья и ремонт квартир: казахстанцев предупредили о новых схемах мошенников

Казахстанцев предупредили о новых уловках мошенников - отмечается, что финансовое мошенничество становится все изощреннее, пишет Fingramota.kz.

Один из наиболее тревожных трендов - мошеннические действия, маскирующиеся под легальные медицинские или косметологические услуги.

Как пояснили эксперты, людям звонят или пишут в мессенджерах, представляясь специалистами частных клиник, диагностических центров или косметологических кабинетов.

"Потенциальной жертве сообщают о якобы найденных проблемах со здоровьем, предлагают пройти бесплатное обследование или срочную процедуру, внушают, что без немедленного вмешательства последствия могут быть серьезными. Иногда используются поддельные лицензии или фальшивые сайты, чтобы усилить доверие", - отметили эксперты.

Также популярны "бесплатные" процедуры или "чудо-товары". Злоумышленники могут также использовать так называемый "риск упущенной выгоды" - предлагать множество процедур в подарок или обещать огромную скидку на якобы очень дорогие изначально процедуры.

Подчеркивается, что некоторые граждане даже оформляют кредиты, чтобы оплатить такие медицинские услуги.

Еще одна распространенная форма - бытовое мошенничество, связанное с оказанием различных услуг

Например, установка пластиковых окон, входных дверей, ремонт квартир, сантехнические или электромонтажные работы.

Жертвами становятся люди, которые размещают заявки на сайтах объявлений или откликаются на яркую рекламу в интернете.

Как происходит обман: человеку звонят или пишут, договариваются о встрече или онлайн-заказе. Потом предлагают внести предоплату за материалы или бронирование бригады. После перевода средств исполнитель исчезает.

Иногда мошенники даже присылают поддельные фото якобы выполненных работ, обещают "вот-вот закончить", однако на самом деле тянут время и продолжают выманивать деньги.

Подчеркивается, что мошенники часто работают без договора, не предоставляют квитанции, используют неофициальные банковские счета.

Отсутствие официальных документов делает защиту прав в дальнейшем практически невозможной, предупредили эксперты.

Особенно активно такие схемы применяются в сезонных периодах - осенью, зимой, когда спрос на ремонт и теплоизоляцию возрастает.

Здесь мошенники также могут использовать и методы запугивания, и риск упущенной выгоды.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.