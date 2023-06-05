"Внучка попала в ДТП": алматинец отдал мошенникам 11 тысяч долларов

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Алматинка Марина рассказала, как ее дедушку обманули злоумышленники, выманив у него 11 тысяч долларов. Пенсионеру звонившие рассказали о ДТП, в которое якобы попала внучка, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам девушки, в последний день мая ее дедушке позвонили неизвестные на городской номер - мобильного у пенсионера нет. Звонивший представился следователем, а на заднем фоне плакала "Марина". Затем "внучка" стала сквозь слезы рассказывать деду душещипательную историю.

"Дедушка рассказал, что моим голосом ему сказали "дед, я в больнице, меня сбила машина, разговаривать не могу. Что-то со спиной, говорят, что два ребра сломаны". Якобы я шла на красный свет, машина, чтобы не сбить меня, резко вывернула, и водитель - беременная женщина - пострадала из-за меня.

В тот момент она якобы находилась на операции или ее готовили к ней, а чтобы не возбуждать на меня уголовное дело, ее родители согласны принять деньги на оплату операции и реабилитации", - делится Марина рассказом ее деда.

Несмотря на то, что дедушка обращал внимание на нестыковки в процессе разговора, злоумышленникам удалось убедить его в том, что история правдива, а на решение проблем внучки срочно требуется 10 млн тенге.

На что пенсионер ответил, что таких денег нет, но в итоге мошенников устроила меньшая сумма - через некоторое время к дедушке приехал курьер, которому тот отдал кровные 11 тысяч долларов.

На весь разговор ушло два часа, говорит Марина. Видимо, убедившись, что курьер благополучно отбыл с деньгами, звонившие завершили звонок. Дедушка, поняв, что произошло, сразу же побежал к соседу, а тот, в свою очередь, набрал номер Марины и узнал, что она находится дома и в полном порядке.

Еще одна любопытная деталь - звонившие, говорит девушка, знали и о наличии у нее супруга и даже его имя. Они сообщили дедушке, что супруг Марины находится в прокуратуре, телефон у него забрали, а потому звонить ему бесполезно. Помимо того, мошенники заставляли дедушку трижды переписывать некое заявление. Благодаря этому факту пенсионер понял, что его обманывают.

Свою историю Марина опубликовала в соцсети и получила множество откликов об аналогичных случаях.

"Многие люди отмечали, что звонок был именной на городской телефон, кроме того, речь шла всегда о людях, которые являются либо совладельцами жилья пострадавших, либо прописаны вместе с ними. Также все уверяли, что голос похож на их близкого человека, и чаще всего звонили родственникам женщин - видимо, потому что женщины плачут в таких ситуациях.

За два часа дедушку развели на 11 тысяч долларов. При этом приехавший курьер не прятался, он открыто зашел, не скрывался. Мне рассказали в полиции, что курьерам предлагают работу за 10% - забрать деньги без лишних вопросов и закинуть их на счет. Далее покупается криптовалюта и далее переводится на другой счет. Найти владельца счета невозможно", - делится Марина.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК по факту мошенничества. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление подозреваемых и дальнейшего привлечения их к ответственности.

Также в полиции сообщили, что в мегаполисе участилась случаи мошенничеств в отношении пожилых людей.

"В основной массе данные мошенничества совершаются путем телефонного звонка на домашние или сотовые телефоны потерпевших: мошенники представляются близкими родственниками (сын, дочь, внуки) и сообщают, что необходимо передать им денежные средства, чтобы разрешить ситуацию, которая, якобы, внезапно возникла с ними", - рассказали в полиции.

Существуют следующие схемы:

ваш близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали люди;

ваш близкий родственник привлекается к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения;

ваш близкий родственник находится в учреждении здравоохранения в тяжелом состоянии, для лечения необходимо крупная сумма денежных средств.

"Призываем граждан быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не поддаваться эмоциям, не называть данные своих близких родственников, предупредить пожилых граждан о таких видах мошенничества. Предупредите близких родственников и друзей о подобных фактах мошенничеств, особенно лиц пожилого возраста.

Если вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства. Прежде, чем начать разговор, собеседник должен представиться (назвать ФИО, должность, звание, место работы). Эти сведения вы должны перепроверить по каналу 102.

Получив телефонный звонок от незнакомого лица, обратите внимание на то, что и как он хочет вам сообщить. Мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. Любую полученную информацию необходимо проверить, не отправляйте и не передавайте денежные средства", - заключили в департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023434-vnuchka-popala-v-dtp-almatinets-otdal-moshennikam-11-tysyach-dollarov/