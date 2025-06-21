Пенсионерка лишилась квартиры и денег в Астане, поверив, что участвует в секретной операции
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В Астане женщину убедили, что она участвует в секретной операции МВД и Нацбанка. Она продала квартиру и перевела деньги "на безопасный счет", потеряв 16 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.
Как сообщается в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны, наиболее уязвимы перед мошенниками люди в возрасте 50 лет и старше. Не обладая достаточной финансовой грамотностью, они легче подвержены на уловки мошенников и лишаются не только сбережений, но и недвижимости.
16 июня текущего года 66-летней жительнице поступил звонок через мессенджер от лжесотрудников полиции и Нацбанка.
Ей сообщили, что мошенники пытаются переоформить ее квартиру и выставили на торги. Чтобы не лишиться имущества, ей необходимо действовать по их рекомендации - самой продать квартиру, а деньги переправить на безопасный счет.
"Во время телефонного разговора мошенники внушили потерпевшей, что она является важным звеном в секретной спецоперации МВД и Нацбанка по поимке мошенников. Требовали никому не сообщать о данной операции, даже родственникам.
Следуя требованиям мошенников, потерпевшая обратилась в риэлторскую компанию и продала квартиру. Деньги она передала курьеру якобы для зачисления на безопасный счет.
Таким образом ей причинен ущерб в размере 16 миллионов тенге. По данному факту проводится проверка", - сообщается в публикации.
Департамент полиции города Астаны настоятельно рекомендует не реагировать на подобные звонки и прервать разговор. Ни в коем случае не передавать смс-коды.
"Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят продать имущество, оформлять кредиты и перечислять деньги на безопасный счет. Будьте бдительны, берегите свое имущество и сбережения!" - обращаются правоохранители к казахстанцам.
Напомним, также в Кокшетау пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации.
Недавно сообщалось, что женщина отдала лжериелтору 40 млн тенге в Астане. У потерпевшей не было собственного жилья, она снимала квартиру, поэтому согласилась на "сделку", поясняют в полиции.
В ЗКО мошенники заставили мужчину продать две квартиры по заниженной цене, а также оставили его без денег. Мужчину вводили в заблуждение на протяжении длительного времени.
Также в Алматы полицейские задержали девушку, которую подозревают в мошенничестве. По версии полиции, она сдавала в аренду квартиру, которой на деле у нее нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2257989-pensionerka-lishilas-kvartiry-i-deneg-v-astane-poveriv-chto-uchastvuet-v-sekretnoy-operacii/
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