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Мошенники прикрываются почтой, чтобы украсть деньги казахстанцев

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Мужчина в отчаянии держится за голову
Жертва мошенников. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Мошенники снова начали отправлять казахстанцам сообщения о якобы доставленной посылке и просят подтвердить адрес, перейдя по ссылке. Почему нельзя переходить по ней, читайте в материале NUR.KZ

Многие казахстанцы являются активными клиентами почты – именно через нее они могут получить любой товар независимо от того, в какой стране он был заказан.

Этим пользуются и мошенники. Как сообщает официальный Instagram-канал "Казпочты", в последнее время казахстанцы стали получать сомнительные SMS-сообщения и письма через e-mail, в которых утверждается, что "посылка не может быть доставлена из-за ошибки в адресе".

К сообщению прикрепляется ссылка, которая якобы ведет на страницу, где можно исправить ошибку. Гражданам, которые получили такие сообщения, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам – они могут вести на фишинговый сайт мошенников или даже на зараженную страницу, откуда вирус может попасть на устройство и даже украсть конфиденциальные данные.

Стоит отметить, что сама схема не является новой. Мошенники прикрывались почтовыми организациями и ранее. Также они активно используют тему с доставкой – тратятся на покупку товара или цветов и при передаче "клиенту" просят назвать SMS-код. Именно в нем и кроется ловушка, которая потом стоит жертве всех денег.

В любом случае казахстанцам следует всегда соблюдать осторожность. От курьеров-аферистов можно защититься добровольным запретом на кредиты, а от "почтовых мошенников" – соблюдением мер предосторожности.

Важно помнить, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, а если есть сомнения по поводу доставки, то лучше обратиться в службу поддержки сервиса, например, у "Казпочты" она доступна по номеру 1499. Подробнее о том, как не стать жертвой этой мошеннической схемы, мы рассказывали здесь.

Стоит отметить, что мошенники прикрываются не только почтой, но и другими структурами. Например, ранее стало известно о схеме, в которой аферисты выдают себя за сотрудников Нацбанка.

Также они могут притвориться сотрудниками коммунальных служб и даже отправлять уведомления с номера 1414.

Между тем ранее мы рассказывали о том, как казахстанцам защитить свои деньги, если данные банковской карты все-таки украли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2252418-moshenniki-prikryvayutsya-pochtoy-chtoby-ukrast-dengi-kazahstancev/