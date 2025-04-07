Как защитить свои деньги, если данные карты украли в Казахстане

Если мошенники получили доступ к данным банковской карты, первым делом ее нужно заблокировать. Какие еще меры можно предпринять, чтобы защитить себя и свои деньги, читайте на NUR.KZ.

Мобильный банкинг в Казахстане стремительно развивается. Каждое приложение банка уже давно перестало быть личным кабинетом заемщика, а превратилось в универсальный инструмент, который хранит всю информацию своего владельца.

Однако, как отмечает медиа-портал FinGramota, это удобство может стать риском, если не соблюдать меры безопасности. Мошенникам достаточно получить в руки банковскую карту, и вскоре у них будет доступ к удостоверению личности, данным о недвижимости, транспорте и к банковскому счету их жертвы.

Если казахстанцы столкнулись с утечкой своих данных или потерей карты, важно оперативно перекрыть любой доступ к личной информации. Для этого нужно:

заблокировать свою карту, чтобы не допустить кражу денег и мошеннические операции;

обратиться в полицию, чтобы сообщить о краже данных – чем больше информации получат правоохранительные органы, тем выше вероятность, что преступников поймают;

проверить транзакции – были ли несанкционированные списания, особенно стоит обратить внимание на тестовые списания небольших сумм, ведь так мошенники проверяют, активна карта или нет;

если мошенники успели снять с карты деньги, нужно подать в банк заявку на возврат средств онлайн или в отделении;

нужно обновить пароль в приложении банка – нужно избегать простых комбинаций типа "123456" или "qwerty";

установка дополнительных мер защиты, например, лимитов на онлайн-платежи или подтверждение операций через SMS или Push-уведомления.

Инструкция против мошенников. Инфографика: fingramota.kz

Не стоит думать, что данные карточки мошенники могут украсть, только получив ее в руки. Они могут считать всю необходимую информацию, находясь далеко от своей жертвы, например, в другой стране. Для этого они используют разные инструменты:

Важно помнить, что все способы, с помощью которых мошенники могут обмануть добропорядочных граждан, невозможно перечислить, однако зачастую, чтобы противостоять им, достаточно быть внимательным к своим данным, не поддаваться панике и действовать оперативно в случае их утечки.

Впрочем, стоит отметить, что казахстанцам не стоит "заигрывать" с мошенниками, если они "прокололись" и выдали свои намерения. Дело в том, что аферисты зачастую являются глубоко уязвимыми и обидчивыми людьми, которые потом попытаются отомстить за свое унижение – о том, какие последствия в таких случаях могут ждать казахстанцев, мы подробно рассказывали здесь.