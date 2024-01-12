9 млн тенге за посылку: как мошенники крадут деньги казахстанцев, прикрываясь "Казпочтой"

Услуги почтовой доставки остаются востребованными в современном мире. Однако они также стали инструментом в руках мошенников. Как работают новые схемы обмана, читайте в материале NUR.KZ.

Почта в Казахстане может предоставлять различные виды услуг:

доставка посылок и писем;

брокерские услуги;

финансовые операции, включая осуществление различных платежей (налоги, пошлины, штрафы, покупки) и даже денежные переводы.

Как сообщает блогер Олжас Берсерк в Instagram, злоумышленники начали отправлять гражданам уведомления о якобы поступлении посылки через "Казпочту", чтобы украсть их деньги.

Напомним, что мошенники стали чаще обманывать казахстанцев: по итогам 2023 года было зарегистрировано почти 44,8 тыс. случаев мошенничества. Это сразу на 1,3 тыс. больше, чем было годом ранее.

Подробнее о схеме злоумышленников

Как описывается в публикации, жертве поступает сообщение, в котором сообщается о наличии именной посылки. При этом поступает оно не с официального номера 1499, а от почтового онлайн-клиента.

В тексте уведомления указывается, что доставка невозможна из-за отсутствия полных данных об адресе получателя. И чтобы заполнить их, нужно перейти по прикрепленной ссылке.

Открывшаяся страница маскируется под сайт АО "Казпочта": оформление и даже описание скопированы с официального ресурса (включая и текст на казахском языке). Разница заметна лишь в названии страницы в адресной строке – есть малозаметные отличия в символах.

Онлайн-оплата через смартфон. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Далее на этой странице сообщается, что нужно внести оплату за услугу, стоимость которой составляет всего 160 тенге.

Затем открывается окно для ввода данных банковской карты, которые мошенники и могут использовать в своих целях. Как отмечается в источнике, у одной из жертв такого обмана они смогли украсть 9 млн тенге (около 19 тыс. долларов США), которые были сняты со счета.

Как защитить себя

Чтобы не оказаться обманутым подобными сообщениями, важно быть внимательным и всегда перепроверять:

источник сообщения – официальный номер должен быть 1499;

название сайта в адресной строке – официальный сайт "Казпочты" имеет домен kazpost.kz, а другие адреса (например kazpoct.kz или kaspost.kz) могут оказаться мошенническими.

Также следует иметь отдельную банковскую карту для ввода данных при оплате онлайн-услуг.

В то же время хранить на таком счете нужно только ту сумму денег, которая будет тратиться на запланированные покупки в интернете. А все остальные сбережения хранить на отдельных счетах.

Это может помочь защитить себя от мошенников и не потерять свои деньги.

А если вы все же оказались жертвой обмана, то необходимо сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы.