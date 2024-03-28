Как мошенники могут украсть деньги под видом почтовой службы Казахстана

Мошенники присылают казахстанцам сообщения о якобы доставленной посылке и просят перейти на сайт, где могут потребовать ввести данные карты и украсть деньги. О новой схеме узнали журналисты NUR.KZ.

Современные технологии позволяют казахстанцам заказывать различные товары из любой точки мира, которые доставляются почтовыми отправлениями. Таким образом, посылки не являются для жителей страны чем-то новым, и многие из них на данный момент ждут уведомление о доставке от почты.

Но стоит отметить, что этим активно пользуются и мошенники. Как сообщает портал Stopfake.kz, казахстанцам рассылают фейковые SMS-сообщения от имени почтовой службы страны.

В сообщении сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере Safari.

Отметим, что переход на так называемые фишинговые сайты грозит серьезными последствиями. Там пользователей обманом могут заставить ввести свои личные данные, а также информацию с банковской карты и таким образом снять с нее деньги сразу или получить доступ к мобильному банкингу.

При переходе по подозрительной ссылке также можно загрузить вирус, который сам сворует данные с устройства жертвы. Поэтому не стоит доверять неофициальной информации и переходить по фишинговым ссылкам.

Видеозвонок. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

При этом эксперты подчеркивают, что национальный оператор почты Казахстана, то есть АО "Казпочта", отправляет уведомления только с официального короткого номера 1499. А официальные сайты почтовой службы страны следующие: post.kz, kazpost.kz. Информацию о почтовых отправлениях можно получить только на них.

"Казпочта" напоминает, что если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом «Казпочты» (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть.

Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz. Крайне важно, никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код.

Если вы все-таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение", – предупреждают представители национального оператора почты.

Напомним, что мошенники всегда идут в ногу со временем и даже его опережают. Например, на данный момент ими активно применяется искусственный интеллект. Поэтому казахстанцам следует проявлять осторожность, общаясь с незнакомыми людьми и получая подозрительные сообщения и звонки.