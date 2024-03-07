Работники Нацбанка с документами: как мошенники с легкостью обманывают казахстанцев

В Национальном банке напомнили казахстанцам о различных видах мошенничества – так, в некоторых случаях злоумышленники притворяются работниками НБК, передает NUR.KZ.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением – в последнее время участились подобные способы мошенничества.

С целью похищения денег, представляясь работниками НБ, мошенники вводят в заблуждение граждан. При этом в обмане схеме задействованы подставные "сотрудники правоохранительных или специальных органов".

"Под предлогом проведения "специальных операций" или разбирательств злоумышленники в качестве подтверждения легитимности своих действий переадресовывают звонки на подставных "работников специальных и правоохранительных органов, Национального Банка", отправляют поддельные служебные удостоверения, письма с инструкциями, а также реквизиты по "страхованию денежных средств" и осуществлению банковских переводов", – говорится на сайте НБК.

Документы часто могут содержать детальную информацию о наличии или погашении кредитной задолженности, а также движении денежных средств. На них размещаются подписи, имена, печати и другие подтверждающие данные от "уполномоченных лиц" госорганов.

Еще мошенники используют взломанные профили в WhatsApp, к которым получают доступ через спам-ссылки. От имени человека они выдают себя за близких родственников, знакомых, друзей или коллег, осуществляют рассылку с просьбой занять деньги или перевести их.

Также в ходе разговора злоумышленники просят переслать поступающие на мобильный телефон сообщения, перейти по вредоносной ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере, сообщить пароль, PIN-код или другие личные и персональные данные.

Еще они могут выставить фальшивую онлайн оплату за мнимый товар, оплату налога или подложное наложение ограничений на банковский счет. При переходе происходит списание денег.

Национальный банк рекомендует при звонках от якобы "сотрудников правоохранительной системы (МВД, КНБ), работников НБ" прервать разговор.

Ранее в НБК рассказали о распространившемся виде обмана – мошенники представляются работниками департамента безопасности Национального банка. При этом злоумышленники даже отправляют поддельные удостоверения работников, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов.

О другой уловке рассказывалось в декабре – мошенники обещали казахстанцам прибыль от инвестиций.