Спишут ли долги по кредитным картам казахстанцам с запретом на займы

С помощью услуги "Стоп кредит" можно заблокировать возможность оформлять на себя новые займы. Это позволяет защититься от мошенников. Но уже имеющиеся договоры сохранят действие, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане внедрена бесплатная государственная услуга "Стоп кредит", позволяющая добровольно отказаться от получения новых банковских займов и микрокредитов.

Установление "Стоп кредита" не влияет на уже имеющиеся кредиты, включая действующие кредитные карты и карты рассрочки, которые продолжат работать до окончания срока действия.

При активированной услуге "Стоп кредит" нельзя будет оформить новые кредитные обязательства, за исключением рефинансирования, использования кредитного лимита по платежной карте до 75 МРП и получения микрокредита в ломбарде.

В целях защиты граждан от мошеннических схем в Казахстане была внедрена бесплатная государственная услуга "Стоп кредит", позволяющая добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов.

Однако казахстанцы также пользуются такими инструментами как кредитные карты и карты рассрочки для удобства расходования семейного бюджета, а также если не достает наличных денег.

В то же время банки должны списывать кредиты, выданные уже после наличия добровольного запрета.

Распространяется ли это на действующие кредитные карты и какие нюансы имеет услуга "Стоп кредит", редакции NUR.KZ рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР или финрегулятор).

Время действия запрета на кредиты

Согласно сообщению финрегулятора, каждый гражданин может на неограниченное количество времени установить запрет на выдачу банковских займов и микрокредитов.

Такое ограничение устанавливает только сам заемщик и в любое время он же может и снять запрет на получение кредитов. При этом отсутствуют ограничения в части количества и частоты установления и снятия данной услуги.

Смартфон и банковская карта. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Что будет с кредитными картами

В АРРФР отмечают, что установление добровольного отказа от получения банковских займов или микрокредитов не зависит от наличия у физического лица действующих договоров кредитования.

То есть имеющиеся на момент оформления "Стоп кредита" договоры банковского или микрозайма действуют до окончания их срока и исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Это касается и действующих кредитных карт (включая карты рассрочки).

"Согласно закону о банках, запрет на предоставление банковского займа физическому лицу при наличии информации об установлении им добровольного отказа от получения банковского займа не распространяется:

на случаи выдачи банковского займа в целях погашения задолженности по банковскому займу физического лица (то есть на рефинансирование – прим. ред.);

или в рамках установленного кредитного лимита по платежной карте в размере, не превышающем 75 МРП (294 900 тенге на 2025 год), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Согласно нормам закона "О микрофинансовой деятельности", данный запрет (услуга "Стоп кредит" – прим. ред.) не распространяется на случаи выдачи микрокредита ломбардом", – отмечают в АРРФР.

При этом оформление обычной рассрочки в мобильном приложении банков при установленном добровольном отказе будет невозможно.

Другими словами, казахстанцы могут установить запрет на кредиты даже при наличии уже оформленных займов. При этом имеющиеся на момент активации услуги "Стоп кредит" кредитные карты продолжат действовать до окончания их срока, установленного соответствующим договором.

То есть покупки, произведенные по таким картам после установки запрета на займы, не подлежат списанию в рамках закона.

В то же время новые обязательства (например, рассрочки на товары и услуги через приложения банков) нельзя будет оформить при действии услуги "Стоп кредит".

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