Будут ли пересматривать ставку утилизационного сбора в Казахстане: ответ Минпромышленности

Министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос, планирует ли его ведомство "возвращаться к вопросу утильсбора", сообщает сайт телеканала KTK.

Как сообщает телеканал, возвращаться к вопросу утильсбора не планируется, правительство Казахстана по-прежнему не намерено пересматривать ставку утилизационного сбора.

"Мы не планируем возвращаться к данному вопросу как министерство. Весь вопрос с утильсбором был проанализирован достаточно хорошо. То есть критерии, почему такое решение было принято", - ответил Нагаспаев.

Источник: KTK

Споры вокруг утильсбора в Казахстане

Напомним, в октябре прошлого года авторам петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации" отказали в восстановлении процессуального срока на подачу иска. Как мы писали, авторы петиции считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте 2024 года в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью также высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане. А экс-министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал вопрос об отмене утильсбора закрытым.

В октябре прошлого года в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов заявили, что сейчас разрабатывается новая программа утилизации автомобилей и сельскохозяйственной техники. К участию в программе предлагают допускать любые субъекты предпринимательства, осуществляющие переработку черного металла, без монополии одного предприятия.