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Что делать, если заблокировали карту в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина диктует номер карты.
Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

С блокировкой карты может столкнуться любой казахстанец. Если причина неизвестна, следует сразу же направить официальный запрос в банк. Что делать в других ситуациях, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстанцы могут столкнуться с блокировкой банковской карты по разным причинам, включая крупные или частые переводы, ошибки при вводе PIN-кода, истечение срока действия карты или документов, технические сбои и задолженности.
  • При блокировке карты рекомендуется немедленно связаться с банком для выяснения причин и решения проблемы. В случае крупных переводов может потребоваться подтверждение источника средств.
  • Если причина блокировки неизвестна, следует направить официальный запрос в банк, а при необходимости подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка или обжаловать действия банка в суде.

Казахстанцы могут столкнуться с блокировкой банковского счета или карты по самым разным причинам, однако в любом случае эта ситуация доставляет массу неудобств, ведь человек буквально оказывается отрезан от всех финансовых услуг.

Как отмечает медиа-портал FinGramota, у блокировки карты есть несколько основных причин:

  • крупные или частые переводы – особенно из-за границы;
  • ошибки при вводе PIN-кода несколько раз подряд;
  • истечение срока действия карты;
  • технические сбои в работе банка;
  • просрочка по кредиту или судебные решения.

В каждом из случаев казахстанцам стоит действовать по-разному.

Что делать, если карту заблокировали за перевод

Банк может временно заблокировать карту при выявлении необычных операций у клиента. Например, получение крупных денежных переводов, особенно если они из-за границы. Сюда также можно включить частые переводы на разные счета или покупки на сомнительных онлайн-платформах.

Банк в таких случаях просто страхуется. При возникновении блокировки владельцу счета необходимо оперативно связаться с банком и подтвердить, что операция была совершена лично им.

Можно заранее предупреждать банк о крупных или необычных операциях, и тогда блокировки точно не будет. Если речь идет о значительных суммах, возможно, придется подтвердить источник средств.

К слову, свою личную карту также не следует использовать для бизнеса. Если на нее регулярно поступает множество переводов, банк может заподозрить клиента в незаконном предпринимательстве и просто приостановить все операции.

Что делать, если неправильно введен PIN-код

Иногда на блокировку можно "нарваться" совершенно случайно, например, несколько раз введя неправильно PIN-код. В таком случае просто блокируется доступ к счету. Но благо, что сейчас решить это просто: достаточно обратиться в банк и сообщить о возникшей проблеме.

Чтобы избежать проблем с PIN-кодом, можно связать его с какой-то историей или со значимым событием в жизни. Главное не делать код из даты рождения – мошенники первым делом пробуют в качестве PIN-кода именно ее.

Что делать при аресте счета по решению суда

Казахстанцы могут столкнуться с арестом счетов из-за наличия задолженности по кредитам, налогам, штрафам и даже алиментам.

Важно учесть, что в таких случаях блокировка не становится внезапной – должнику сначала присылают уведомление и дают время на то, чтобы закрыть задолженность.

Арест становится крайней мерой. Судебный исполнитель или налоговая могут сделать запрос в банк, и тот просто выполнит требование уполномоченного органа и заблокирует счет своего клиента. Решается проблема очень просто – нужно закрыть задолженность и не допускать ее впредь.

Что делать при истекшем сроке действия карты

В некоторых случаях приостановка обслуживания не является чем-то внезапным. Например, такое может произойти при истечении действия карты. Решение простое – перевыпустить ее и запомнить срок действия новой карточки.

К слову, банк также может приостановить обслуживание, если у казахстанца истечет срок действия удостоверения личности. По аналогии с карточкой, чтобы не столкнуться с блокировкой, нужно следить за сроком действия документов и заранее их обновлять.

Важно помнить, что просроченные документы могут привести не только к аресту банковского счета, но также к штрафу. Проживание граждан Казахстана без удостоверения личности или по недействительному документу сроком свыше одного месяца обойдется нарушителям в 7 месячных расчетных показателей, то есть в 27 524 тенге в 2025 году.

Советы от экспертов по поводу того, как избежать блокировки банковской карты
Как избежать блокировки карточки. Инфографика: fingramota.kz

Что делать, если причина неизвестна

Иногда блокировка происходит не по вине клиента банка. Банковская система не застрахована от сбоев. Бывают и разные аварийные обновления или изменения внутренних настроек банка, которые просто "ломают" доступ к услугам.

В таких случаях следует обратиться в контактный центр банка и дождаться восстановления работоспособности. Если проблема не решится, следует подать еще одно обращение для ее устранения.

Если же явной причины блокировки нет и банк даже не уведомил об аресте счета, следует направить официальный запрос, а при необходимости – подать жалобу в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка. В крайнем случае можно обжаловать действия банка в судебном порядке.

Таким образом, блокировка банковской карты может быть временной мерой защиты клиента, а может свидетельствовать о наличии серьезных проблем вроде задолженностей или ошибок в документах. В любом случае важно не игнорировать ситуацию и оперативно предпринять действия: выяснить причины и устранить нарушения.

Напомним, у казахстанцев есть возможность сэкономить при оплате просроченных долгов по штрафам. Подробности можно узнать в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2240634-chto-delat-esli-zablokirovali-kartu-v-kazahstane/