Компенсация за квартплату: как мошенники могут украсть деньги казахстанцев

Существует множество способов обмануть казахстанцев, и все они основываются на желании получить выгоду или сэкономить деньги. Как работают подобные схемы с использованием квартплат, читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Мошенники обманывают казахстанцев, предлагая фальшивые "компенсации" за дорогие коммунальные услуги через фишинговые сайты.

Реальная жилищная помощь в Казахстане доступна только социально уязвимым слоям населения в виде компенсации за уже оплаченные услуги.

Для снижения расходов на коммунальные услуги рекомендуется устанавливать счетчики, отключать ненужные услуги и пересматривать количество прописанных лиц.

Квартплата – это обязательный платеж за пользование такими жилищно-коммунальными услугами, как горячая и холодная вода, отопление, газ, электроэнергия, вывоз мусора, обслуживание многоквартирного дома и так далее.

Квитанции за квартиры приходят раз в месяц. При этом за последний год коммунальные услуги существенно подорожали: к ноябрю 2024 года тарифы на холодную воду выросли на 43,1%, а на горячую воду – на 19,2%. Сотовая связь подорожала на 27%, водоотведение – на 25,7%, отопление – на 22,3%, а электроэнергия – на 18,4%.

При этом больше всего денег на коммуналку тратят жители Алматы – в среднем 95,6 тыс. тенге на человека в третьем квартале прошлого года.

Этим могут воспользоваться мошенники, предлагающие "компенсации" за дорогие жилищные услуги. Как работают подобные схемы, рассказали в издании "Т–Ж".

"Компенсация" за квартплату

Как отмечается в источнике, в подобных схемах обмана злоумышленники звонят или пишут жертвам в мессенджерах. Они сообщают, что можно выгодно пересчитать квартплату и сэкономить деньги.

"Потом присылают сообщение со ссылкой на фишинговый сайт, похожий на портал для оплаты коммунальных услуг. На нем просят ввести личные данные и информацию с банковской карты для получения «компенсации»", – сообщается в источнике.

Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

То есть жертв заманивают на поддельные сайты, которые могут быть оформлены как страницы реальных компаний по оказанию услуг.

Распознать их можно по небрежному дизайну, названию сайта в адресной строке с ошибками или вовсе другим названием (то есть по порталу, не похожему на оригинальные страницы коммунальных компаний), а также по попыткам мошенников поторопить жертву с оформлением "компенсации".

Существует ли компенсация за квартплату в Казахстане

Материальная помощь для оплаты коммуналки действительно применяется в Казахстане в рамках госпомощи.

Однако она доступна лишь социально уязвимым слоям населения (СУСН). Так, жилищная помощь назначается один раз за квартал нуждающимся в виде компенсации за уже произведенные затраты.

То есть семья должна сначала оплатить коммунальные услуги, и лишь после этого они могут рассчитывать на получение жилищной помощи, которая компенсирует часть данных расходов.

Остальные граждане могут воспользоваться перерасчетом коммунальных услуг, если по их мнению было произведено неправильное начисление тарифов. Также снизить расходы на квартплату помогут некоторые хитрости: например, установка счетчиков, отключение ненужных услуг и пересмотр прописанных лиц.

Напомним, что ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев ответил на жалобы казахстанцев по поводу больших счетов за тепло и электричество.

Также спикер сената Маулен Ашимбаев объяснил причины удорожания тарифов на коммунальные услуги в Казахстане.