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Можно ли сэкономить на коммунальных услугах в Казахстане

Опубликовано:

Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы могут оптимизировать свои расходы на "коммуналку", отказавшись от ненужных услуг, установив счетчики или выписав лишних людей из квартиры. О том, как платить меньше, читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстанцы могут сократить расходы на коммунальные услуги, отключив ненужные услуги (домашний телефон, радиоточку), установив счетчики воды и выбрав оптимальный тариф на электроэнергию.
  • Экономия возможна за счет выписки лишних жильцов из квартиры, так как некоторые услуги рассчитываются по количеству зарегистрированных лиц.
  • Важно проверять показания счетчиков перед оплатой и сверять их с квитанциями, а также узнавать о возможных компенсациях от акиматов для определенных категорий граждан.

Сильнее всего в Казахстане дорожают коммунальные услуги, и тарифы продолжают расти. В связи с этим попытка сэкономить на них является адекватным решением – главное, чтобы все было законно.

Как отмечает портал "Крыша", есть несколько эффективных способов сократить расходы на "коммуналку" и сохранить свой бюджет.

Отключение ненужных услуг

Некоторые услуги подключены "по привычке", хотя люди ими давно не пользуются. Например, так обстоят дела с домашним телефоном – у многих граждан его даже нет в доме, однако они все равно платят за услугу, так как не отключили ее. А ведь так можно сэкономить до 15 тыс. тенге в год.

Такая же ситуация с радиоточкой. В Алматы, например, абонентская плата за нее составляет 445 тенге в месяц – сумма небольшая, но зачем платить, если в квартире даже нет приемника, который включается в специальную розетку. Чтобы отключить услугу, нужно обратиться в Центр радиофикации.

Установка счетчиков

Многие граждане думают, что, если не установят счетчики, то будут платить меньше, а пользоваться водой больше. Возможно, это было так раньше, но после последнего повышения тарифов на воду жить без счетчика стало просто невыгодно.

Например, с 1 февраля в Алматы тариф для абонентов без счетчика составляет 3 089 тенге за каждого прописанного, независимо от того, сколько воды расходуется. Для абонентов со счетчиком ценник более выгодный – 103 тенге за кубометр.

Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько людей прописано

К слову, некоторые услуги рассчитываются по количеству зарегистрированных жильцов. Это касается газа, вывоза мусора, а также холодной и горячей воды, если нет счетчика.

На всякий случай можно проверить, не прописаны ли в квартире лишние жильцы. А если такие обнаружатся, выписать их. Для понимания: если в квартире проживает один человек, а зарегистрированных трое, то, выписав их, только на оплате вывоза мусора можно сэкономить 1 436 тенге в месяц или более 17 200 тенге в год.

"Правильный" тариф на электроэнергию

Во многих городах страны можно выбрать дифференцированный тариф на электроэнергию, который напрямую зависит от количества прописанных человек в квартире, или стандартный.

Дифференцированный тариф выгоден в двух случаях:

  1. если в квартире проживает большая семья и энергии расходуется много;
  2. если норма потребления за месяц укладывается в минимальный тариф.

Например, в Астане при дифференцированном тарифе устанавливается лимит в 90 киловатт в час (кВт/ч) на человека. Эта норма оплачивается по минимальной цене. Но если расход увеличится, то стоимость за каждый киловатт возрастает.

Для примера: если за месяц по счетчику "намотало" 445 кВт/ч, то семье из трех человек это обойдется в 9 239 тенге: 342 кВт/ч – по минимальному тарифу, а оставшиеся 103 кВт/ч – по среднему.

Но если такой объем электроэнергии использовал один человек, то ему придется заплатить 12 819 тенге: 114 кВт/ч будут уплачены по минимальному тарифу, еще 114 кВт/ч – по среднему, а остальные 217 кВт/ч – по максимальному.

При стандартном тарифе сумма платежа была бы равна 10 292 тенге.

Женщина высыпает из кошелька монеты на фоне калькулятора
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Проверка показаний счетчиков

Также нельзя оплачивать пришедшие счета за коммунальные услуги "не глядя". Дело в том, что коммунальные компании могут делать ошибки в начислениях, и абонент переплачивает.

Перед тем как оплатить, нужно сверить показания своих счетчиков с теми, что стоят в квитанциях, а различия скорректировать. Важно платить только за фактическое потребление, то есть по счетчику.

К слову, в некоторых городах из-за повышения тарифов акиматы назначают специальную компенсацию. Ее могут получить пенсионеры, а также граждане из социально уязвимых слоев населения. Например, в Алматы размер такой компенсации составляет 0,8 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 3 146 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2223723-mozhno-li-sekonomit-na-kommunalnyh-uslugah-v-kazahstane/