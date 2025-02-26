Можно ли сэкономить на коммунальных услугах в Казахстане

Казахстанцы могут оптимизировать свои расходы на "коммуналку", отказавшись от ненужных услуг, установив счетчики или выписав лишних людей из квартиры. О том, как платить меньше, читайте на NUR.KZ.
- Казахстанцы могут сократить расходы на коммунальные услуги, отключив ненужные услуги (домашний телефон, радиоточку), установив счетчики воды и выбрав оптимальный тариф на электроэнергию.
- Экономия возможна за счет выписки лишних жильцов из квартиры, так как некоторые услуги рассчитываются по количеству зарегистрированных лиц.
- Важно проверять показания счетчиков перед оплатой и сверять их с квитанциями, а также узнавать о возможных компенсациях от акиматов для определенных категорий граждан.
Сильнее всего в Казахстане дорожают коммунальные услуги, и тарифы продолжают расти. В связи с этим попытка сэкономить на них является адекватным решением – главное, чтобы все было законно.
Как отмечает портал "Крыша", есть несколько эффективных способов сократить расходы на "коммуналку" и сохранить свой бюджет.
Отключение ненужных услуг
Некоторые услуги подключены "по привычке", хотя люди ими давно не пользуются. Например, так обстоят дела с домашним телефоном – у многих граждан его даже нет в доме, однако они все равно платят за услугу, так как не отключили ее. А ведь так можно сэкономить до 15 тыс. тенге в год.
Такая же ситуация с радиоточкой. В Алматы, например, абонентская плата за нее составляет 445 тенге в месяц – сумма небольшая, но зачем платить, если в квартире даже нет приемника, который включается в специальную розетку. Чтобы отключить услугу, нужно обратиться в Центр радиофикации.
Установка счетчиков
Многие граждане думают, что, если не установят счетчики, то будут платить меньше, а пользоваться водой больше. Возможно, это было так раньше, но после последнего повышения тарифов на воду жить без счетчика стало просто невыгодно.
Например, с 1 февраля в Алматы тариф для абонентов без счетчика составляет 3 089 тенге за каждого прописанного, независимо от того, сколько воды расходуется. Для абонентов со счетчиком ценник более выгодный – 103 тенге за кубометр.
Сколько людей прописано
К слову, некоторые услуги рассчитываются по количеству зарегистрированных жильцов. Это касается газа, вывоза мусора, а также холодной и горячей воды, если нет счетчика.
На всякий случай можно проверить, не прописаны ли в квартире лишние жильцы. А если такие обнаружатся, выписать их. Для понимания: если в квартире проживает один человек, а зарегистрированных трое, то, выписав их, только на оплате вывоза мусора можно сэкономить 1 436 тенге в месяц или более 17 200 тенге в год.
"Правильный" тариф на электроэнергию
Во многих городах страны можно выбрать дифференцированный тариф на электроэнергию, который напрямую зависит от количества прописанных человек в квартире, или стандартный.
Дифференцированный тариф выгоден в двух случаях:
- если в квартире проживает большая семья и энергии расходуется много;
- если норма потребления за месяц укладывается в минимальный тариф.
Например, в Астане при дифференцированном тарифе устанавливается лимит в 90 киловатт в час (кВт/ч) на человека. Эта норма оплачивается по минимальной цене. Но если расход увеличится, то стоимость за каждый киловатт возрастает.
Для примера: если за месяц по счетчику "намотало" 445 кВт/ч, то семье из трех человек это обойдется в 9 239 тенге: 342 кВт/ч – по минимальному тарифу, а оставшиеся 103 кВт/ч – по среднему.
Но если такой объем электроэнергии использовал один человек, то ему придется заплатить 12 819 тенге: 114 кВт/ч будут уплачены по минимальному тарифу, еще 114 кВт/ч – по среднему, а остальные 217 кВт/ч – по максимальному.
При стандартном тарифе сумма платежа была бы равна 10 292 тенге.
Проверка показаний счетчиков
Также нельзя оплачивать пришедшие счета за коммунальные услуги "не глядя". Дело в том, что коммунальные компании могут делать ошибки в начислениях, и абонент переплачивает.
Перед тем как оплатить, нужно сверить показания своих счетчиков с теми, что стоят в квитанциях, а различия скорректировать. Важно платить только за фактическое потребление, то есть по счетчику.
К слову, в некоторых городах из-за повышения тарифов акиматы назначают специальную компенсацию. Ее могут получить пенсионеры, а также граждане из социально уязвимых слоев населения. Например, в Алматы размер такой компенсации составляет 0,8 месячного расчетного показателя (МРП), то есть 3 146 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2223723-mozhno-li-sekonomit-na-kommunalnyh-uslugah-v-kazahstane/