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Алматинцы тратят больше денег на платные услуги, чем остальные казахстанцы

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Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Расходы на платные услуги у жителей Алматы сразу на 82% выше, чем по Казахстану. По последним данным, они составили 95,6 тыс. тенге в среднем на алматинца. Куда шли деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году в сфере платных услуг наблюдался самый сильный рост цен. Особенно заметно подорожали коммунальные услуги, а тарифы на холодную воду вообще попали в список самых быстрорастущих в цене товаров и услуг за год.

Рост цен в итоге сказывается на рядовых гражданах, которые вынуждены тратить больше денег на необходимые товары и услуги.

Между тем, как отмечает портал Ranking.kz, в сфере расходов есть свои рекордсмены. Например, оказалось, что за третий квартал 2024 года жители Алматы потратили на платные услуги больше всех – 95,6 тыс. тенге в среднем на душу населения. Это сразу на 81,7% больше общереспубликанского значения (52,6 тыс. тенге).

С небольшим отставанием от алматинцев на лидерских позициях также оказались жители Астаны (87,9 тыс. тенге) и Карагандинской области (72,2 тыс. тенге). Заметные расходы зафиксированы в Восточно-Казахстанской (60,2 тыс. тенге) и Костанайской (54,3 тыс. тенге) областях.

Меньше всего на платные услуги в третьем квартале прошлого года потратили жители Туркестанской области – всего 30,3 тыс. тенге в среднем на душу населения. Чуть больше сумма была зафиксирована в Жамбылской области – 33,9 тыс. тенге.

Расходы казахстанцев на платные услуги
Расходы казахстанцев на платные услуги. Инфографика: ranking.kz

Что входит в расходы на платные услуги

Примечательно, что четверть всех расходов казахстанцев на платные услуги пришлась именно на коммунальные услуги. В среднем на душу населения на них в третьем квартале 2024 года было потрачено 13,4 тыс. тенге. Это сразу на 14,9% больше, чем было годом ранее.

Здесь важно учесть, что суммы могут казаться слишком небольшими из-за того, что при подсчете среднего показателя учитывается все население страны, даже та часть, у которой нет расходов в определенной сфере или они слишком маленькие.

После "коммуналки" идут расходы на услуги связи – 9,7 тыс. тенге. За год сумма выросла на 16,8%. А на третьем месте расположились расходы на транспортные услуги – 7,8 тыс. тенге, что на 13,1% больше, чем ранее.

Среди других популярных категорий затрат выделялись расходы на услуги по организации досуга и культуры (4,4 тыс. тенге в среднем на душу населения за квартал), здравоохранения (4 тыс. тенге), образования (3,8 тыс. тенге), а также услуги заведений общественного питания (2,4 тыс. тенге).

Расходы казахстанцев на платные услуги
Расходы казахстанцев на платные услуги. Инфографика: ranking.kz

Впрочем, стоит отметить, что хоть расходы казахстанцев на платные услуги и выросли, на деле же большая средств уходит на покупку продуктов питания. Причем зачастую из-за этого граждане чаще экономят на других своих нуждах.

Напомним, ранее аналитики сравнили расходы на коммунальные услуги казахстанцев с жителями других стран.

Также мы рассказывали о том, что стоимость коммунальных услуг сильно зависит от региона страны. Например, самое дорогое отопление – в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214927-almatincy-tratyat-bolshe-deneg-na-platnye-uslugi-chem-ostalnye-kazahstancy/

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