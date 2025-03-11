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Вырос спрос на чистовую отделку: как изменился рынок жилья в Казахстане

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Жилой дом
Жилой дом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рынок жилья в Казахстане активно меняется. В частности, у населения вырос спрос на новые квартиры в чистовой отделке, а также на ипотеки. Об этих и других тенденциях, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Покупатели жилья в Казахстане стали более требовательными, обращая внимание на репутацию застройщиков и предпочитая квартиры с чистовой отделкой, по словам CEO Kolesa Group Дмитрия Ботанова.
  • Наблюдается дефицит новостроек в некоторых регионах страны, несмотря на растущий спрос и готовность покупателей к приобретению, как отметил заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов.
  • Эксперты считают, что для развития рынка жилья необходимо соблюдение законодательства в сфере долевого строительства, ориентация на запросы клиентов и развитие современных способов продаж, включая онлайн-формат.

Рынок первичного жилья продолжает активно развиваться в Казахстане. Новые квартиры более доступны для приобретения по льготным ипотечным программам, к тому же при покупке жилья у застройщика может возникнуть меньше проблем, чем при перепродаже.

О трансформации рынка недвижимости, предпочтениях покупателей и других темах, которые обсуждались на конференции "Крыша Новостройки", прошедшей в Алматы с участием застройщиков, банкиров и аналитиков рынка, нам рассказали в пресс-службе Kolesa Group.

Как изменились предпочтения покупателей

"В 2024 году мы провели более 200 исследований рынка и интервью с пользователями, в том числе в сегменте первичной недвижимости, и заметили, как сильно изменился рынок", — рассказал CEO Kolesa Group Дмитрий Ботанов.

В результате были выявлены главные, по мнению аналитиков компании, тенденции:

  • покупатели стали требовательнее и внимательнее. Исследования показывают, что при выборе жилья казахстанцы чаще смотрят на опыт застройщиков и репутацию компании;
  • повысился интерес к квартирам в чистовой отделке. Более 63% запросов приходится на этот сегмент;
  • наибольшей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры — на них приходится 56% запросов;
  • большинство покупателей начинают поиск жилья в ценовом диапазоне 20-30 млн тенге. Однако на рынке мало объектов в этом сегменте;
  • 50% людей, которые интересуются первичной недвижимостью, изначально искали квартиру на вторичном рынке;
  • спрос на ипотеки вырос на 25% за год.

В регионах при этом появился дефицит предложений. Он наблюдается в нескольких областях: Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, Атырауской и Ұлытау.

"Есть регионы с острой нехваткой предложений по новостройкам. Это мы увидели по итогам программы "Наурыз". Очень много заявок было из Павлодара, Жезказгана, Кызылорды, Уральска, Тараза.

Там есть платежеспособный спрос, но нет объектов. Я думаю, что строительным компаниям нужно больше работать над анализом рынка и предпочтений клиентов", – отметил заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов.

По словам спикера, более 150 тысяч вкладчиков банка готовы выйти на рынок, накопив 50% от стоимости жилья, но наличие предложений от строителей находится под вопросом.

Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом эксперты сходятся во мнении, что понимание запросов покупателей и современные способы работы с ними – ключ к эффективной работе на рынке.

"Покупатель стал взыскательнее и грамотнее. Помимо репутации компании, клиенты обращают внимание на разрешительные документы, внимательно читают договоры. Одновременно растет финансовая грамотность.

Люди ищут не только выгодные механизмы покупки, но и оценивают приобретение с точки зрения инвестиционной привлекательности: смотрят, куда выгоднее вложить на сегодняшний день", – отметила заместитель президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктория Тен.

Представитель застройщика Everest Development Айжан Жаксыбекова также отметила, что покупатели стали уделять больше внимания не только самой квартире, но и инфраструктуре комплекса. То есть люди хотят получить не только квартиры, но и общие комфортные условия для жизни.

В целом эксперты конференции подытожили, что драйверами развития рынка жилья в Казахстане станут: исполнение застройщиками необходимых требований законодательства в долевом строительстве, ориентация на запросы покупателей, современные способы продаж, в том числе онлайн, а также развитие регионов.

Отметим, что новое жилье дорожает в Казахстане. За последний месяц рост цен составил 1%, а за год – 4,8%.

При этом рост стоимости жилой недвижимости в стране не должна спровоцировать базовая ставка, которую увеличили в прошлую пятницу. А вот из-за возможной отмены льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) он вполне может ускориться.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2227101-vyros-spros-na-chistovuyu-otdelku-kak-izmenilsya-rynok-zhilya-v-kazahstane/