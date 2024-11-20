Декларации на основе баз данных: сохранится ли в этом случае банковская тайна

В кулуарах мажилиса глава Минфина ответил на вопрос о сохранении банковской тайны, поскольку при отказе от декларирования для физлиц будут использовать базы данных, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты уточнили у Мади Такиева, будет ли у налоговых органов полный доступ к информации о счетах казахстанцев в банках и движении средств.

"То, что вы говорите про банковскую тайну - сегодня банковская тайна работает, есть статья. Здесь точечно. То есть сегодня мы в рамках налоговых проверок по запросу можем получить информацию по движению денежных средств в БВУ (банках второго уровня - прим. ред.).

Как будет работать? Если мы видим по базе юстиции о сделках купли-продажи, что было куплено имущество, можем именно конкретно по этому человеку отправить запрос - и получить информацию о движении денежных средств", - пояснил глава Минфина Мади Такиев.

Сегодня глава Минфина Мади Такиев также рассказал, почему в Казахстане сразу не отказались от сдачи деклараций физлицами.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, что декларации уже сдали больше 4 млн человек. Планировалось, что в следующем году декларирование коснется еще 8 млн граждан.

19 ноября на заседании кабмина премьер-министр Бектенов заявил, что поддерживает предложение об освобождении в 2025 году от сдачи деклараций оставшихся категорий казахстанцев.

Позже на брифинге КГД разъяснили, кого по предложению президента и правительства решили освободить от сдачи обязательной декларации о доходах и имуществе в Казахстане.

Уточнялось также, будут ли студенты и пенсионеры освобождены от сдачи декларации. Руководитель управления адмдоходов физлиц КГД Дина Кусаинова пояснила, что те из них, у кого есть имущество за рубежом, будут сдавать декларацию.

В КГД также объясняли, как будут проверять имущество казахстанцев за рубежом. По словам Дины Кусаиновой, имеются международные соглашения с более чем 100 странами, в рамках которых налоговики получают сведения по нашим гражданам, в том числе об остатках на банковских счетах за рубежом.

Позже в Министерстве финансов уточнили, кто из казахстанцев освобождается от сдачи деклараций в 2025 году, а кто по-прежнему будет обязан пройти декларирование.