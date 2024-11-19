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"Есть, которые зарабатывают больше нас": нужно ли сдавать декларацию студентам и пенсионерам в Казахстане

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Человек заполняет декларацию
Декларация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Комитете государственных доходов рассказали, будут ли студенты и пенсионеры освобождены от сдачи декларации, передает корреспондент NUR.KZ

Руководитель управления адмдоходов физлиц КГД Дина Кусаинова на брифинге рассказала, в каких случаях студенты и пенсионеры должны будут сдать декларацию о доходах.

"У нас есть разные пенсионеры. И если у него будет имущество за рубежом, он будет обязан предоставить декларацию, если нет, то может по желанию, но обязан не будет", - сказала Кусаинова.

По ее словам, то же самое будет и с декларациями студентов.

"У нас есть студенты, которые зарабатывают больше нас. Если у них есть имущество за рубежом, они будут обязаны сдавать декларацию", - резюмировала спикер.

Напомним, сегодня премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что поддерживает предложение об освобождении в 2025 году от сдачи деклараций оставшихся категорий казахстанцев.

В конце прошлой недели Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к всеобщему декларированию. Он отметил, что декларации уже сдали больше 4 млн человек. Планировалось, что в следующем году декларирование коснется еще 8 млн граждан.

"Однако следует учесть тот факт, что концепция всеобщего декларирования доходов была принята уже 14 лет назад. За это время страна добилась значительного прогресса в сферах цифровизации и финтеха.

С учетом этих масштабных изменений возникает вопрос целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под четвертый, заключительный, этап. Правительству необходимо проработать решение этого вопроса", - подчеркивал президент.

До этого в Сети появилась петиция с предложением отменить или отсрочить следующие этапы всеобщего декларирования населения. Авторы петиции заявили, что Казахстан достаточно цифровизован для того, что органы госдоходов видели все банковские движения в Казахстане.

О том, кого решили освободить от сдачи декларации в Казахстане в 2025 году, читайте здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2189628-deklarirovanie-dohodov-v-kazahstane-chto-izmenitsya-dlya-studentov-i-pensionerov/

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