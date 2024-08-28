Можно ли присоединить балкон или лоджию к квартире в Казахстане

Желая увеличить площадь квартиры, казахстанцы могут присоединить балкон или лоджию. Однако такие изменения оказались незаконными и грозят штрафом. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане запрещено присоединять балкон или лоджию к квартире, согласно СН РК "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий".

Большинство уже присоединенных балконов и лоджий в казахстанских квартирах не узаконены, и владельцам грозит штраф в размере 110 760 тенге за незаконную перепланировку.

Для исправления незаконной перепланировки необходимо восстановить первоначальную планировку, пройти ряд экспертиз и получить новый технический паспорт на квартиру.

Квартиры с присоединенным балконом или лоджией можно встретить как в старых домах, так и новостройках.

Казахстанцы прибегают к такому решению ради увеличения доступной площади жилья – обычно сносится внешняя стена и возводится новая по контуру балкона (лоджии) или производится остекление.

Однако, как сообщает портал Krisha.kz со ссылкой на экспертов Управления архитектуры и градостроительства города Алматы, такие изменения оказались незаконными. И на это есть причины.

Причины запрета

"Начнем с главного – присоединять балкон или лоджию нельзя. Запрет на такую перепланировку прописан в СН РК «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» (п. 14.6.19)", – отмечается в источнике.

В данном документе указано, что запрещено устройство новых оконных проемов и расширение существующих оконных и балконных проемов (а также изменение формы оконных рам и балконных дверей) при ремонте и перепланировке квартиры.

И такие правила действуют во всех городах Казахстана.

Строительство жилого комплекса. Иллюстративное фото: sculpies/Getty Images

В свою очередь в Алматы владельцам квартир нельзя даже изменять менять цвет балкона, а в некоторых случаях запрещено изменять цвет оконных рам. Дело в том, что в мае 2021 года были утверждены Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования.

"Расположение лоджий и балконов и их внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренного проектной документацией", – отмечается в данных правилах.

А после утверждения проекта дизайн-кода Алматы в 2023 году на балконах квартир нельзя:

перекрашивать ограждения в цвета, отличающиеся от проектных;

самовольно обустраивать козырьки;

монтировать наружные приспособления для сушки белья и цветочных горшков с поддонами за балконным ограждением.

Если балкон уже присоединен

Как отмечается в источнике, большая часть уже присоединенных балконов и лоджий в казахстанских квартирах не узаконены. При этом провести узаконение сейчас невозможно.

"Узаконенной планировка считается, когда все изменения внесены в технический паспорт квартиры.

Чтобы с документами на квартиру было все в порядке, владельцам квартир с неузаконенной планировкой придется уплатить штраф и вернуть все как было. То есть, если при перепланировке была снесена часть стены, ее нужно будет восстановить и, скорее всего, сделать укрепление.

Штраф за незаконную перепланировку на физлиц – 110 760 тыс. тенге (30 МРП)", – отмечают в Krisha.kz.

При этом исправление уже проведенных работ по присоединению балкона или лоджии может потребовать привлечения экспертов.

Как исправить перепланировку

Как отмечается в источнике, для восстановления планировки казахстанцам нужно будет подать заявку на вызов специалиста из органов архитектуры и составить акт. Затем проводится несколько экспертиз для выявления нарушений прочности конструкции и ее сейсмостойкости.

Далее владельцам жилья понадобится:

заказать технический проект по восстановлению стены;

получить сейсмозаключение;

получить архитектурно-планировочное задание.

"Только после восстановления стены можно будет вызвать техника и заказать новый технический паспорт на квартиру.

Кстати, если планировку делал прежний владелец, а новый был не в курсе незаконной переделки, все равно ответственность за нее несет нынешний собственник", – указывается в источнике.

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