Можно ли присоединить балкон или лоджию к квартире в Казахстане

Желая увеличить площадь квартиры, казахстанцы могут присоединить балкон или лоджию. Однако такие изменения оказались незаконными и грозят штрафом. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.
- В Казахстане запрещено присоединять балкон или лоджию к квартире, согласно СН РК "Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий".
- Большинство уже присоединенных балконов и лоджий в казахстанских квартирах не узаконены, и владельцам грозит штраф в размере 110 760 тенге за незаконную перепланировку.
- Для исправления незаконной перепланировки необходимо восстановить первоначальную планировку, пройти ряд экспертиз и получить новый технический паспорт на квартиру.
Квартиры с присоединенным балконом или лоджией можно встретить как в старых домах, так и новостройках.
Казахстанцы прибегают к такому решению ради увеличения доступной площади жилья – обычно сносится внешняя стена и возводится новая по контуру балкона (лоджии) или производится остекление.
Однако, как сообщает портал Krisha.kz со ссылкой на экспертов Управления архитектуры и градостроительства города Алматы, такие изменения оказались незаконными. И на это есть причины.
Причины запрета
"Начнем с главного – присоединять балкон или лоджию нельзя. Запрет на такую перепланировку прописан в СН РК «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий» (п. 14.6.19)", – отмечается в источнике.
В данном документе указано, что запрещено устройство новых оконных проемов и расширение существующих оконных и балконных проемов (а также изменение формы оконных рам и балконных дверей) при ремонте и перепланировке квартиры.
И такие правила действуют во всех городах Казахстана.
В свою очередь в Алматы владельцам квартир нельзя даже изменять менять цвет балкона, а в некоторых случаях запрещено изменять цвет оконных рам. Дело в том, что в мае 2021 года были утверждены Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования.
"Расположение лоджий и балконов и их внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренного проектной документацией", – отмечается в данных правилах.
А после утверждения проекта дизайн-кода Алматы в 2023 году на балконах квартир нельзя:
- перекрашивать ограждения в цвета, отличающиеся от проектных;
- самовольно обустраивать козырьки;
- монтировать наружные приспособления для сушки белья и цветочных горшков с поддонами за балконным ограждением.
Если балкон уже присоединен
Как отмечается в источнике, большая часть уже присоединенных балконов и лоджий в казахстанских квартирах не узаконены. При этом провести узаконение сейчас невозможно.
"Узаконенной планировка считается, когда все изменения внесены в технический паспорт квартиры.
Чтобы с документами на квартиру было все в порядке, владельцам квартир с неузаконенной планировкой придется уплатить штраф и вернуть все как было. То есть, если при перепланировке была снесена часть стены, ее нужно будет восстановить и, скорее всего, сделать укрепление.
Штраф за незаконную перепланировку на физлиц – 110 760 тыс. тенге (30 МРП)", – отмечают в Krisha.kz.
При этом исправление уже проведенных работ по присоединению балкона или лоджии может потребовать привлечения экспертов.
Как исправить перепланировку
Как отмечается в источнике, для восстановления планировки казахстанцам нужно будет подать заявку на вызов специалиста из органов архитектуры и составить акт. Затем проводится несколько экспертиз для выявления нарушений прочности конструкции и ее сейсмостойкости.
Далее владельцам жилья понадобится:
- заказать технический проект по восстановлению стены;
- получить сейсмозаключение;
- получить архитектурно-планировочное задание.
"Только после восстановления стены можно будет вызвать техника и заказать новый технический паспорт на квартиру.
Кстати, если планировку делал прежний владелец, а новый был не в курсе незаконной переделки, все равно ответственность за нее несет нынешний собственник", – указывается в источнике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2153769-mozhno-li-prisoedinit-balkon-ili-lodzhiyu-k-kvartire-v-kazahstane/