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На заметку арендаторам: какой штраф может грозить за отсутствие прописки в Казахстане

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Пара проверяет договор аренды
Договор аренды. Иллюстративное фото: freepik.com

Регистрация по месту жительства обязательна даже в случае аренды жилья. При этом она может быть временной, но без ее наличия есть риск получить штраф в 7 МРП. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Регистрация по месту жительства, которую обычно называют "пропиской", может быть двух видов:

  • постоянная – оформляется по месту постоянного проживания;
  • временная – понадобится в случаях, когда лицо временно переезжает по другому адресу как в том же населенном пункте, так и в других городах.

Это важно учесть всем арендаторам, включая студентов, которые переезжают в крупные города с началом сезона аренды, из-за чего отмечается резкий рост цен.

Как сообщает портал Krisha.kz, за нарушения может грозить штраф как владельцам жилья, так и проживающим.

Зачем нужна регистрация при аренде

"Имея прописку, арендатор сможет устроить ребенка в детский сад, школу, прикрепиться к поликлинике и тому подобное.

Также можно сэкономить на оплате коммунальных услуг по месту постоянной прописки. Это касается услуг, которые начисляются на одного человека, например вывоз ТБО, вода без счетчиков. Перерасчет можно сделать в обслуживающей компании, предъявив заявление и справку о регистрации по месту жительства с указанием срока", – сообщается в источнике.

Семья делает косметический ремонт в квартире
Ремонт. Иллюстративное фото: gorodenkoff/Getty Images

Штрафы грозят обоим сторонам сделки

Казахстанцы обязаны иметь регистрацию по месту жительства, а также временную регистрацию в случае проживания на новом месте (включая аренду жилья) сроком более одного месяца.

При этом процедуру нужно оформить в течение 10 дней после прибытия нового жителя.

А арендодатель обязан зарегистрировать арендаторов – это указано в законе "О жилищных отношениях" (статьи 23 и 24).

"При отказе собственника оштрафуют по статье 493 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях – прим. ред.). Штраф для физлиц составляет 10 МРП, при повторном нарушении в течение года — 20 МРП. (1 МРП в этом году равен 3 692 тенге).

Штрафы для предпринимателей в зависимости от величины бизнеса: от 15 до 50 МРП на первый раз, с повышением до 30-100 МРП при повторном нарушении за год", – указывается в источнике.

То есть владельцы жилья (физлица) могут получить штраф от 36 920 до 73 840 тенге в 2024 году.
А арендатору за проживание более месяца без наличия временной регистрации грозит штраф в размере 7 МРП, или 25 844 тенге. При повторном нарушении штраф для арендаторов составит 13 МРП, или 47 996 тенге на 2024 год.

Как оформить временную регистрацию

Как указывается в источнике, есть два способа для получения временной регистрации для арендаторов:

  • через сайт eGov – услуга называется "Временная регистрация по месту временного проживания граждан РК". Запрос подписывается с помощью ЭЦП арендатора и собственника жилья;
  • через посещение ЦОНа – необходимо согласие сторон и их личное присутствие с документами, удостоверяющими личность.

Вся процедура может занять 10-15 минут, а услуга предоставляется бесплатно.

При этом казахстанцы могут быть зарегистрированными даже в таких объектах, как хостелы, гостиницы или больницы.

Напомним, что даже наличие постоянной регистрации не дает право владения жильем, в котором это лицо зарегистрировано.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2156623-na-zametku-arendatoram-kakoy-shtraf-mozhet-grozit-za-otsutstvie-propiski-v-kazahstane/

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