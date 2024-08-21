Почему петицию за запрет онлайн-кредитов отклонили, объяснили в Минкульте

Петиция за запрет онлайн-кредитов была отклонена при модерации на основании отсутствия правового механизма рассмотрения петиции по данной теме, передает NUR.KZ со ссылкой на Минкульт.

Сегодня утром стало известно, что петиция за запрет на предоставление онлайн-кредитов казахстанцам была отклонена на стадии модерации.

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" пояснили, что данная петиция появилась на портале e-petition 12 августа этого года. Она находилась на модерации в Министерстве культуры и информации РК.

В АО "НИТ" подчеркнули, что модерация занимает до 20 рабочих дней. Возможность голосования по прямой ссылке появляется после одобрения уполномоченным органом, а в общем доступе на сайте она появится после набора 50 голосов.

Однако петиция не прошла модерацию и была отклонена госорганом.

Корреспонденты NUR.KZ обратились за комментариями касательно отклонения данной петиции в пресс-службу МКИ РК.

"Проект петиции "Мы за запрет на предоставление онлайн-кредитов" отклонен на основании отсутствия правового механизма рассмотрения петиции по данной теме", - сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно пояснениям ведомства, в соответствии с действующим законодательством РК, компетенция рассмотрения петиций предусмотрена для местных исполнительных и представительных органов, а также госорганов, входящих в состав правительства РК.

При этом, указанные в петиции вопросы согласно Закону РК "О микрофинансовой деятельности", включая осуществление государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, входят в компетенцию Агентства развития и регулирования финансового рынка РК (далее – АРРФР), которое не входит в состав правительства.

"В целях совершенствования работы института петиции ведется детальное изучение его работы, по итогам которого будут приниматься меры организационной и законодательного характера.

Вместе с тем отмечаем, что институт петиций в Казахстане функционирует около полугода. За это время на ePetition.kz поступило свыше 800 проектов петиций, из которых 65 опубликованы и ведут набор голосов, а 4 уже рассмотрены", - резюмируется в сообщении Министерства культуры и информации РК.