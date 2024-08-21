Петицию за запрет онлайн-кредитов в Казахстане отклонили до начала голосования

Петиция за запрет на предоставление онлайн-кредитов была отклонена на стадии модерации, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

В пресс-службе компании пояснили, что данная петиция появилась на портале e-petition 12 августа этого года. Она находилась на модерации в Министерстве культуры и информации РК.

В АО "НИТ" подчеркнули, что модерация занимает до 20 рабочих дней. Возможность голосования по прямой ссылке появляется после одобрения уполномоченным органом, а в общем доступе на сайте она появится после набора 50 голосов.

Однако петиция не прошла модерацию и была отклонена госорганом.

В компании также добавили, что АО "НИТ" осуществляет лишь техническую поддержку сайта, о причинах такого решения у них информации нет.

Корреспонденты NUR.KZ обратились за комментариями касательно отклонения данной петиции в пресс-службу МКИ РК.

Отметим, что после появления петиции на сайте e-petition пользователи стали жаловаться на то, что не могут подписаться. В Минкульте пояснили, что петиция находится на модерации в ведомстве, которая может занять до 20 рабочих дней.

Напомним, что авторы петиции выразили глубокую обеспокоенность по поводу негативных последствий, связанных с распространением онлайн-кредитов.

Добавим также, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев. Позже замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.