Петицию за запрет онлайн-кредитов запустили в Казахстане

12 августа на сайте epetition.kz опубликована новая петиция. ОФ "Хак-Назар" предлагает запретить выдачу онлайн-кредитов и усилить контроль предоставления микрокредитов, передает NUR.KZ.

Авторы петиции выражают глубокую обеспокоенность по поводу негативных последствий, связанных с распространением онлайн-кредитов.

Развитие и цифровизация в целом оказывают положительное влияние на общество, улучшая доступ к информации и финансовым услугам, отмечается в петиции, однако казахстанское общество оказалось не готово к этим вызовам, считают авторы.

"Легкость получения таких кредитов приводит к многочисленным социальным и экономическим проблемам. (...) Нам необходимо разработать более строгие меры регулирования выдачи кредитов и усилить контроль за деятельностью МФО и МКО, чтобы защитить граждан от негативных последствий онлайн-кредитов", - пишут общественники.

По их словам, онлайн-кредиты, как часть процесса развития цифровизации, имеют как положительные, так и отрицательные стороны, "и отрицательных сторон оказалось больше".

"Они несут значительные риски для финансового благополучия граждан. Их легкая доступность приводит к росту долговой нагрузки и финансовой нестабильности среди уязвимых групп населения.

Высокие процентные ставки и непрозрачные условия кредитования часто загоняют людей в долговую ловушку, из которой трудно выбраться, а для некоторых это становится невозможным.

Помимо долговых ям, онлайн-кредитование создало условия для роста числа преступлений, связанных с невозможностью погашения долговых обязательств, таких как мошенничество, воровство и вымогательство", - утверждают авторы петиции.

В пример они приводят "мужей-абьюзеров", оформляющих кредиты на своих жен, и лудоманов, обманывающих друзей и родных. А также пишут, что в условиях военной службы и замкнутых коллективов (таких как армия) онлайн-кредиты становятся инструментом принуждения и финансового насилия.

"Таким образом, несмотря на общее положительное влияние цифровизации, онлайн-кредиты создают больше проблем, чем решений, и требуют более строгого контроля и регулирования.

Требования:

1. Запретить выдачу онлайн-кредитов на территории Республики Казахстан.

2. Усилить контроль за соблюдением законодательства в области предоставления микрокредитов, чтобы защитить права и интересы заемщиков.

Мы убеждены, что принятые меры по ограничению и контролю онлайн-кредитов существенно снизят риски, связанные с преступностью, абьюзом и финансовым рабством", - заключают авторы петиции и призывают правительство принять незамедлительные меры для защиты граждан и обеспечения экономической стабильности.

К этому моменту петиция не набрала еще и сотни просмотров, подписей пока также нет.

Напомним, в конце июня глава АРРФР заявила, что с начала сентября в силу вступит запрет на выдачу кредитов казахстанцам без согласия супругов. Это нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов.

Также она назвала даты вступления в силу и других нововведений.

Так, с 1 июля 2024 года веден запрет на предоставление потребительских кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней.

Еще с 1 июля 2024 года введен двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. С 1 мая 2026 года уступка кредитов будет возможна при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредиторами процедур урегулирования.

С 20 августа 2024 года вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам. Также законом отменяется особый порядок регулирования микрокредитов сроком до 45 дней с суммой до 50 МРП.

Также с 20 августа 2024 года для граждан, призванных на срочную воинскую службу, отсрочка по банковским займам и микрокредитам будет предоставляться в автоматическом режиме на срок службы и 60 дней после демобилизации без начисления вознаграждения.

С 1 сентября 2024 года в целях снижения мошенничества вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, оформленным при наличии добровольного отказа от получения кредита.

Также мы писали о том, что в Казахстане планируют внести изменения в порядок заключения договоров о предоставлении микрокредитов. Постановление об этом, согласно опубликованной информации, вводится в действие с 20 августа 2024 года.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев. Позже замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.