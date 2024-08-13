Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Петицию за запрет онлайн-кредитов запустили в Казахстане

Опубликовано:

Деньги и смартфон.
Микрокредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

12 августа на сайте epetition.kz опубликована новая петиция. ОФ "Хак-Назар" предлагает запретить выдачу онлайн-кредитов и усилить контроль предоставления микрокредитов, передает NUR.KZ.

Авторы петиции выражают глубокую обеспокоенность по поводу негативных последствий, связанных с распространением онлайн-кредитов.

Развитие и цифровизация в целом оказывают положительное влияние на общество, улучшая доступ к информации и финансовым услугам, отмечается в петиции, однако казахстанское общество оказалось не готово к этим вызовам, считают авторы.

"Легкость получения таких кредитов приводит к многочисленным социальным и экономическим проблемам. (...) Нам необходимо разработать более строгие меры регулирования выдачи кредитов и усилить контроль за деятельностью МФО и МКО, чтобы защитить граждан от негативных последствий онлайн-кредитов", - пишут общественники.

По их словам, онлайн-кредиты, как часть процесса развития цифровизации, имеют как положительные, так и отрицательные стороны, "и отрицательных сторон оказалось больше".

"Они несут значительные риски для финансового благополучия граждан. Их легкая доступность приводит к росту долговой нагрузки и финансовой нестабильности среди уязвимых групп населения.

Высокие процентные ставки и непрозрачные условия кредитования часто загоняют людей в долговую ловушку, из которой трудно выбраться, а для некоторых это становится невозможным.

Помимо долговых ям, онлайн-кредитование создало условия для роста числа преступлений, связанных с невозможностью погашения долговых обязательств, таких как мошенничество, воровство и вымогательство", - утверждают авторы петиции.

В пример они приводят "мужей-абьюзеров", оформляющих кредиты на своих жен, и лудоманов, обманывающих друзей и родных. А также пишут, что в условиях военной службы и замкнутых коллективов (таких как армия) онлайн-кредиты становятся инструментом принуждения и финансового насилия.

"Таким образом, несмотря на общее положительное влияние цифровизации, онлайн-кредиты создают больше проблем, чем решений, и требуют более строгого контроля и регулирования.

Требования:

1. Запретить выдачу онлайн-кредитов на территории Республики Казахстан.

2. Усилить контроль за соблюдением законодательства в области предоставления микрокредитов, чтобы защитить права и интересы заемщиков.

Мы убеждены, что принятые меры по ограничению и контролю онлайн-кредитов существенно снизят риски, связанные с преступностью, абьюзом и финансовым рабством", - заключают авторы петиции и призывают правительство принять незамедлительные меры для защиты граждан и обеспечения экономической стабильности.

К этому моменту петиция не набрала еще и сотни просмотров, подписей пока также нет.

Напомним, в конце июня глава АРРФР заявила, что с начала сентября в силу вступит запрет на выдачу кредитов казахстанцам без согласия супругов. Это нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов.

Также она назвала даты вступления в силу и других нововведений.

Так, с 1 июля 2024 года веден запрет на предоставление потребительских кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней.

Еще с 1 июля 2024 года введен двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам. С 1 мая 2026 года уступка кредитов будет возможна при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредиторами процедур урегулирования.

С 20 августа 2024 года вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам. Также законом отменяется особый порядок регулирования микрокредитов сроком до 45 дней с суммой до 50 МРП.

Также с 20 августа 2024 года для граждан, призванных на срочную воинскую службу, отсрочка по банковским займам и микрокредитам будет предоставляться в автоматическом режиме на срок службы и 60 дней после демобилизации без начисления вознаграждения.

С 1 сентября 2024 года в целях снижения мошенничества вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, оформленным при наличии добровольного отказа от получения кредита.

Также мы писали о том, что в Казахстане планируют внести изменения в порядок заключения договоров о предоставлении микрокредитов. Постановление об этом, согласно опубликованной информации, вводится в действие с 20 августа 2024 года.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев. Позже замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148100-peticiyu-za-zapret-onlayn-kreditov-zapustili-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie